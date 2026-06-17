CHP'de 9 vekilin parti üyelikleri silindi: Milletvekili sayısı 138'den 129'a düşüyor

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin 21 Mayıs tarihli “mutlak butlan” kararı ile CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, oluşturduğu yeni CHP MYK’sı ile 10 Haziran tarihinde toplanıp 9 CHP’li milletvekilini “kesin ihraç talebiyle tedbirli” olarak CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk etmişti.

Yargıtay 9 CHP'li vekilin üyeliğini sildi

İhraçlara yönelik henüz YDK toplantısının yapılmadığı bilinirken, Yargıtay tarafından dikkat çeken bir karar alındı. Yargıtay, 9 milletvekilinin CHP üyeliğini sildi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda e-Devlet üzerinden yaptığı kontrolde CHP üyeliğinin silindiğini fark ettiğini aktararak şu ifadeleri kullandı:

“Bu ne acele? YDK’ya hukuksuz bir sevk var. İtiraz ettik. YDK’da savunma hakkımız var. Mahkemeye itiraz hakkımız var. Biz CHP üyesiyiz. Bir yanlışlığa binaen partideki görevlerimiz var (benim yok) onların önüne set çektiniz, partiyi üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz.”

Bu ne acele?

YDK’ya hukuksuz bir sevk var.

İtiraz ettik.

YDK’da savunma hakkımız var.

Mahkemeye itiraz hakkımız var.



Biz CHP üyesiyiz.

Bir yanlışla tedbiren partideki görevlerimiz varsa (benim yok) onların önüne set çektiniz, parti üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz. pic.twitter.com/9T4d3fVtZw — Umut Akdoğan (@AKDOGANumut) June 17, 2026

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'ten açıklama: Standart bir işlem

9 CHP'li milletvekilinin parti üyeliklerinin Yargıtay tarafından silinmesine ilişkin Sözcü'ye konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP Genel Sekreterliği tarafından MYK toplantısında alınan 'ihraç talepli sevklerin Yargıtay'a bildirildiğini, sevklerin 'tedbirli' olarak yapılması nedeniyle süreç sonuçlanana kadar Yargıtay'ın ilgili kişilerin parti üyeliğini silmesinin standart bir işlem olduğunu belirtti.

Öte yandan Yargıtay'ın kararıyla birlikte CHP üyesi milletvekili sayısı da 138'den 129'a gerilemiş oldu.

Söz konusu kararın Yargıtay tarafından TBMM Başkanlığına iletilmesi ve TBMM'nin internet sitesinde 9 CHP'li milletvekilinin biyografisinin "bağımsız" milletvekili olarak güncellenmesi bekleniyor.

İşte 10 Haziran tarihli CHP MYK'sında 'kesin ihraç' talebiyle YDK'ya sevk edilen isimler:

• Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut.