CHP'de aday belirleme mesaisi: İzmir düğümü çözülecek mi?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Parti Meclisi, aday belirleme gündemi ile bir kez daha toplanacak.

Toplantının gündeminde İzmir'deki aday düğümünün olması bekleniyor. Büyükşehir Belediyesi için mevcut belediye başkanı Tunç Soyer ile Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ismi öne çıkıyor.

Partide yapılan son toplantıda 8'i büyükşehir, 209 seçim çevresinde adaylar belirlendi. Böylece; CHP'nin 21'i büyükşehir, 835 seçim çevresinde adayları açıklandı.

Kadıköy ve Çankaya'da belirsizlik devam ediyor

Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın Çankaya ve İstanbul'un Kadıköy ilçeleri için aday belirsizliği hala devam ediyor.

Parti Meclisi toplantısında İzmir çıkmazının çözüme kavuşması bekleniyor.

Büyükşehir ve bazı ilçelerindeki adayların belli olacağı öngörülüyor.

İzmir özelinde yapılması planlanan toplantının ardından bir Parti Meclisi toplantısı daha gerçekleştirilmesi gündemde.

Ankara Çankaya ve İstanbul Kadıköy'ün de ikinci toplantıda ele alınması bekleniyor.

Hafta içinde yapılacak bu Parti Meclisi toplantısı ile CHP'nin tüm belediye başkan adaylarının açıklanması hedefleniyor.