CHP'de Aydın krizi: Gençlik kolları yönetimi görevden alındı

CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Deniz Bozkurt, Aydın CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç'ın istifa ettiğine dair iddiaları yalanlayarak, CHP Gençlik Kolları Yönetim Kurulu tarafından Kılınç'ın görevden alındığını duyurdu.

Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı’nın istifa ettiği haberi doğru olmamakla birlikte, partimizin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı disiplinsiz tutumları nedeniyle; Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç ve Yönetimi, Karacasu İlçe Gençlik Kolu Başkan ve Yönetimi, Köşk İlçe Gençlik Kolu Başkan ve Yönetimi, Karpuzlu İlçe Gençlik Kolu Başkan ve Yönetimi, Nazilli İlçe Gençlik Kolu Başkan ve Yönetimi, Yenipazar İlçe Gençlik Kolu Başkan ve Yönetimi, Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulumuzca görevden alınmıştır." ifadleerine yer verildi.