CHP’de Tanju Özcan ve Serkan Tuncer hakkında ihraç kararı
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından sosyal medya paylaşımı yapan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin'in Mezitli ilçesinin belediye başkanı Serkan Tuncer hakkında partiden ihraç kararının verildiğini duyurdu.
CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantının gündeminde, boşalan grup başkanvekilliklerine yapılacak atamalar, Parti Meclisi toplantısının değerlendirilmesi ve 16 Haziran Salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı'na ilişkin hazırlıklar konuşuldu.
İki belediye başkanı hakkında ihraç kararı
Toplantının ardından Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından MYK'da alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.
Sarı'nın açıklamasına göre, dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılması kararlaştırıldı.
Açıklamada, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildiği bildirildi.
12 Haziran 2026 tarihli Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantımızda, ülke gündemine ve partimizde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk.— Müslim Sarı (@muslimsarichp) June 12, 2026
Toplantıda alınan bazı kararlar şunlardır:
* Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan…