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CHP’de Tanju Özcan ve Serkan Tuncer hakkında ihraç kararı

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından sosyal medya paylaşımı yapan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin'in Mezitli ilçesinin belediye başkanı Serkan Tuncer hakkında partiden ihraç kararının verildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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CHP’de Tanju Özcan ve Serkan Tuncer hakkında ihraç kararı
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CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantının gündeminde, boşalan grup başkanvekilliklerine yapılacak atamalar, Parti Meclisi toplantısının değerlendirilmesi ve 16 Haziran Salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı'na ilişkin hazırlıklar konuşuldu.

İki belediye başkanı hakkında ihraç kararı

Toplantının ardından Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından MYK'da alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

Sarı'nın açıklamasına göre, dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılması kararlaştırıldı.

Açıklamada, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildiği bildirildi.

 

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