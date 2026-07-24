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CHP'de bir toplu istifa daha: Selçuk Belediye Başkanı ve meclis üyeleri istifa etti

İzmir'de Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve meclis üyeleri CHP'den istifa etti. Bu istifalarla birlikte, Selçuk Belediyesi'nde CHP'li meclis üyesi kalmazken Özel’i destekleyen Sengel’in YENİ Parti’ye katılması bekleniyor.

Haber Merkezi
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CHP'de bir toplu istifa daha: Selçuk Belediye Başkanı ve meclis üyeleri istifa etti
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İzmir'in Selçuk ilçesinde Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile belediye meclis üyeleri, CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "yeni parti" sürecine ilişkin açıklamalarının ardından partide yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklenirken, istifa dalgası Selçuk'a da yansıdı.

İzmir'de Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve meclis üyeleri CHP'den istifa etti. Bu istifalarla birlikte, Selçuk Belediyesi'nde CHP'li meclis üyesi kalmadı. Özel’i destekleyen Sengel’in YENİ Parti’ye katılması bekleniyor.

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