CHP'de butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama:

CHP'de mutlak butlan kararının ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti. Kılıçdaroğlu "Mutlak butlan kararı Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

CHP'nin kurultay davasına yönelik mutlak butlan kararı çıktı. Kararın tedbirli olarak alındığı belirtildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi üyelerinin göreve dönmesine karar verildi.

Muzlak butlan nedir?

Mutlak butlan, bir hukuki işlemin başlangıçtan itibaren kesin olarak geçersiz sayılmasıdır. Yani işlem yapılmış görünse de hukuk düzeni onu hiç olmamamış gibi kabul eder.