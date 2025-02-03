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CHP’de cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci başladı: 1 ay içinde tamamlanacak

CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için başlattığı süreci hızlandırdı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in partinin adayını üyelere sorarak belirleme kararının ardından, tüm il ve ilçe başkanlıklarına üye yazım işlemleri için nöbetçi bırakma talimatı gönderildi. Aday belirleme sürecinin 1 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Haber Merkezi
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CHP’de cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci başladı: 1 ay içinde tamamlanacak
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Daha önce günlük ortalama 100 olan internet üzerinden yapılan üyelik başvuruları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı sonrasında son 5 gün içinde ortalama 2 bin ila 2 bin 500 arasında bir başvuru sayısına ulaştı. Ayrıca, üye formu ile yapılan başvuruların da 20 kat oranında arttığı belirtildi.

Önseçimde oy kullanma hakkına sahip üyelerin belirlenebilmesi için bir son başvuru tarihi belirleneceği ifade edilirken, aday belirleme sürecinin ise yaklaşık bir ay içinde sonuçlanması öngörülüyor. Cumhuriyet'in haberine göre, bu süreçle ilgili olarak parti yönetimi, kısa bir süre içinde takvimi açıklamayı planlıyor ve önseçimin şubat sonu veya mart ayında yapılabileceği bildirildi.

Önseçimin nasıl gerçekleşeceğine dair görüşlerini de paylaşan CHP kaynakları, “Gerçek bir genel seçim atmosferi yaratacağız. Sandık görevlilerini görevlendireceğiz, üyelik listelerini ilan edeceğiz ve itiraz süreçleri işleyecek. Şu an tek beklentimiz, genel merkezden gelecek takvim. Görevlendirmeler yapıldığında ise herkes görevine hazır olacak” dedi.

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