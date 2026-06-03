CHP’de disiplin süreci başlıyor! Kılıçdaroğlu butlan karşıtı vekiller için adım atacak mı?
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “mutlak butlan” kararının ardından göreve dönen Yüksek Disiplin Kurulu, yarın ilk kez toplanacak. Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılışını yapacağı toplantıda yeni YDK Başkanı seçilecek. İlk oturumda herhangi bir disiplin dosyasının görüşülmesi beklenmiyor.
İstinaf mahkemesinin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından göreve dönen CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), yarın saat 13:00’te ilk toplantısını gerçekleştirecek.
Toplantının açılışını Kemal Kılıçdaroğlu yapacak.
CHP Genel Merkezi’nde düzenlenecek toplantı, en yaşlı üye sıfatıyla Garip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. İlk toplantının gündeminde YDK Başkanlığı seçimi yer alıyor.
ANKA'nın edindiği bilgilere göre yarınki toplantıda herhangi bir disiplin dosyası görüşülmeyecek. Kurulun ilk oturumunda yeni YDK Başkanı’nın belirlenmesi bekleniyor.