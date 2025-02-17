CHP'de erken seçim olasılığı arttı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 2023 yılındaki CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında şaibe iddialarına ilişkin soruşturma başlatmasının ardından tanıklardan birinin ve eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın kurultayın iptaline yönelik dava açmasıyla sürecin nasıl işleyeceği merak ediliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı iddialarına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında ifade trafiği hız kazandı. İfade veren delegelerin “gizli tanıklık” talep ettiği, savcılığın bu talebi spekülasyonları önlemek amacıyla kabul etmediği belirtildi. İddiaları detaylı bir şekilde değerlendirmeye alan savcılığın önümüzdeki günlerde ilgili isimlerin ifadelerini alabileceği kaydedildi.

CHP avukatları soruşturma dosyasını anlık olarak takip ediyor. Kurultay iptal davalarında zaman aşımı söz konusu olmuyor.

İki kritik nokta

Süreçle ilgili Türkiye Gazetesi'ne konuşan hukukçu Hadi Dündar, iki kritik noktaya dikkat çekti. Birinci önemli noktanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyu Anayasa Mahkemesi’nin gündemine taşıyıp taşımayacağı olduğunu belirten Dündar, ikinci noktanın da açılan iptal davaları ve tedbir taleplerinde hukuk mahkemelerinin nasıl bir karar vereceği olduğunu söyledi.

Mahkemeden tedbir kararı çıkarsa ne olacak?

Mahkemenin hemen bir tedbir kararı vermesi durumunda kurultayın iptalinin yüksek ihtimal olduğuna dikkat çeken Dündar, “Mahkeme ara karar vererek kayyım atayabilir ama bu kayyım olağanüstü kurultayı yapmak için görevlendirilir. CHP olağanüstü kurultaya gitmek zorunda kalır” dedi.