CHP’de "erken seçim" turu: Milletvekilleri sahaya iniyor

CHP, siyasi parti temsilcileriyle yürüttüğü ara-erken seçim görüşmelerinin ardından saha çalışmalarının yol haritasını belirledi.

Parti yönetimi, 4 Mayıs itibarıyla başlayacak program kapsamında milletvekillerinin gruplar halinde sahaya inmesini kararlaştırdı.

MYK, PM ve YDK üyelerinin de il ve ilçe başkanlıklarının koordinasyonunda yurttaşlarla bir araya geleceği bildirildi.

CHP TBMM Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan program çerçevesinde saha çalışmalarının üç farklı alanda yürütüleceği belirtildi.

Bu kapsamda milletvekillerinin halk buluşmaları düzenleyeceği, çarşı ve pazar ziyaretleriyle vatandaşlarla birebir temas kuracağı ifade edildi.

Kent ziyaretlerinin 8-9 Mayıs ile 14-15 Mayıs tarihlerinde gruplar halinde gerçekleştirileceği, bazı milletvekillerinin ise yasama faaliyetleri için Ankara’da kalacağı kaydedildi.

Saha çalışmalarında partiye yönelik operasyonlara ilişkin gelişmeler ile hükümet programındaki temel vaatlerin aktarılacağı bildirildi.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında hazırlanan “hak ihlalleri ve gerçekler” çalışmasının da sahada anlatılacağı ifade edildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre parti kaynakları, saha sürecinde ekonomik gelişmeler ve çeşitli iddialara ilişkin verilerin de halkla paylaşılacağını belirtti.