CHP'de flaş gelişme! Kongre iptal davasının tarihi belli oldu
CHP İstanbul kongre iptal davasında ilk duruşma 3 Ekim'de yapılacak. CHP il kongresinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması ise 6 Ocak 2026’da görülecek.
CHP'de Özgür Çelik ve yönetiminin seçildiği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin davanın ilk duruşması 3 Ekim'de yapılacak.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) iki sene önceki İstanbul kongresi, mahkeme kararıyla iptal edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verilmişti.
196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durulmasına karar verilmişti.