CHP'de Gökhan Günaydın'ın Grup Başkanvekilliği iade edildi

Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu, ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin durumunu görüşmek için 18 Haziran'da toplanmıştı.

Toplantıda tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin yaptığı itirazlar değerlendirilmiş, Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırılmıştı.

CHP'de Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın "grup başkan vekili" ünvanları Meclis internet sitesinden kaldırılmıştı.

Tedbir kararının kaldırılmasıyla birlikte Günaydın'ın Grup Başkan vekilliği görevine devam etmesi öngörülüyordu. Karardan 12 gün sonra Gökhan Günaydın'ın Grup Başkanvekilliği'ne iade edildiği görüldü.

Diğer 8 milletvekili için tedbir kararı ise kaldırılmadı, onlar için disiplin süreci bu karar doğrultusunda ilerleyecek.