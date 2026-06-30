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CHP'de Gökhan Günaydın'ın Grup Başkanvekilliği iade edildi

CHP'de disiplin süreci kapsamında görev unvanı kaldırılan İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararının kaldırılmasının ardından Grup Başkanvekilliği görevi yeniden iade edildi. Meclis'in resmi internet sitesinde Günaydın'ın unvanının tekrar yer aldığı görüldü.

Haber Merkezi
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CHP'de Gökhan Günaydın'ın Grup Başkanvekilliği iade edildi
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Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu, ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin durumunu görüşmek için 18 Haziran'da toplanmıştı.

Toplantıda tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin yaptığı itirazlar değerlendirilmiş, Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırılmıştı.

CHP'de Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın "grup başkan vekili" ünvanları Meclis internet sitesinden kaldırılmıştı.

CHP'de Gökhan Günaydın'ın Grup Başkanvekilliği iade edildi - Resim : 1

Tedbir kararının kaldırılmasıyla birlikte Günaydın'ın Grup Başkan vekilliği görevine devam etmesi öngörülüyordu. Karardan 12 gün sonra Gökhan Günaydın'ın Grup Başkanvekilliği'ne iade edildiği görüldü.

CHP'de Gökhan Günaydın'ın Grup Başkanvekilliği iade edildi - Resim : 2

Diğer 8 milletvekili için tedbir kararı ise kaldırılmadı, onlar için disiplin süreci bu karar doğrultusunda ilerleyecek.

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