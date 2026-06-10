CHP'de gözler Parti Meclisi'nde: Kılıçdaroğlu ve Özel cephesinin planı ne?

CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan liderlik mücadelesinde gözler şimdi iki tarafın ilk kez aynı salonda karşı karşıya geleceği Perşembe günkü Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi.

Mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay sürecini başlatma kararını açıklaması beklenirken Özgür Özel ekibi PM'den olağanüstü kurultay kararı çıkarmayı hedefliyor.

Hafta başında parti içinde yeni bir krize dönüşen salı günkü olağan grup toplantısında kimin konuşacağı tartışması geçici bir uzlaşmayla aşıldı.

İki ayrı kürsü kuruldu; Grup Başkanı Özgür Özel TBMM'de grup salonunda milletvekillerine hitap ederken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de partililerle buluştu.

Bu iki toplantı, parti içindeki güç dengelerini de ortaya koydu. Özel'in Meclis'te gerçekleştirdiği grup toplantısına 90'ın üzerinde milletvekilinin katıldığı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'deki toplantısına katılan milletvekili sayısı 20 dolayında kaldı.

Her iki tarafa da mesafeli olan ya da mazeretleri bulunan yaklaşık 20 milletvekili, her iki toplantıya da katılmadı. Grup toplantısının yapıldığı salı günü 74 il başkanı ise Özgür Özel'e destek açıkladı.

Mansur Yavaş faktörü

Günün sürprizi, Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de grup toplantısı yapma ısrarından vazgeçmesi oldu. Bu kararın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı "sağduyu" çağrısının ardından gelmesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu da Yavaş'ın paylaşımını alıntılayarak toplantıyı Genel Merkez'de yapacağını duyurdu.

Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum:



Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış… https://t.co/wtyb1OBhMw — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 9, 2026

Bu gelişme, Yavaş'ın son anda devreye girerek Kılıçdaroğlu'nu ikna edip etmediği sorusunu gündeme getirdi. Yavaş'a yakın kaynaklar, son dönemde üç büyükşehir belediye başkanının yürüttüğü temasları hatırlatarak, Yavaş'ın ayrıca bireysel bir girişimde bulunmadığını, ancak grup toplantısı üzerinden yaşanan gerginlikten büyük rahatsızlık duyduğunu ifade ediyor.

Yavaş'a yakın bir kaynak, BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a "Eğer grupta bir kavga tablosu ortaya çıksaydı, Mansur Başkan, siyaseti bırakma noktasına bile gelebilirdi" yorumunu yaptı.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu da kararını açıklamadan önce yakın çevresiyle yaptığı değerlendirmede, "Kardeşi kardeşe kırdırmak istemiyorum, kavga istemiyorum" diyerek grup toplantısını Genel Merkez'e alma gerekçesini anlattı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da iki tarafla temas kurarak Meclis'te herhangi bir gerilim yaşanmaması için ziyaretçi yasağı kararını duyurduğu ve bu konuda dikkatli olunması ricasında bulunduğu belirtiliyor.

Kurultay kararı için gözler PM'de

Grup toplantısı gerilimi şimdilik aşılırken, gözler yarın (11 Haziran Perşembe) Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanacak PM toplantısına çevrildi.

Mutlak butlan kararı sonrasında ilk kez Özel ve Kılıçdaroğlu'na destek veren PM üyelerinin bir araya geleceği toplantıda, kurultay tartışması yaşanması bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu hem sosyal medya paylaşımında hem de genel merkezdeki toplantıda "kurultay sürecini başlatacaklarını" duyurdu.

Kılıçdaroğlu yönetimine göre yargı kararı kesinleşmeden olağanüstü kurultay yapılması mümkün değil, ancak olağan kurultay takviminin başlatılmasının önünde bir engel bulunmuyor.

Kılıçdaroğlu kanadı, mutlak butlan kararıyla delege iradesinin sakatlandığını, mevcut delegeyle olağanüstü kurultaya gidilemeyeceği için delegenin sıfırdan yenilenmesi gerektiği görüşünde.

Özel kanadı, olağanüstü kurultay isteyecek

PM'de çoğunluğun kendilerinde olduğunu savunan Özel yönetimi, olağanüstü kurultay talebini gündeme getirecek. Parti tüzüğüne göre PM, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla olağanüstü kurultay kararı alabiliyor.

Özel cephesinde, Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay sürecini başlatma hazırlığı, parti yönetiminde daha uzun süre kalma isteği olarak yorumlanıyor.

Çünkü mahalle seçimleriyle başlayıp, ilçe ve illerle devam edecek kongre takviminin tamamlanmasının en az bir yılı bulabileceği ifade ediliyor.

Özel ve kendisine destek veren milletvekilleri, yargı kararı kesinleşmeden olağanüstü kurultay yapılamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay sürecini başlatmasını çelişkili buluyor.

Kurultay takvimi başlarsa, olağanüstü kurultay istenebilir mi?

CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun kendisine destek vermeyen il ve ilçe yönetimlerini değiştirme imkanına kavuşacağı değerlendirmesi yapılıyor.

Bir başka tartışma konusu ise olağan kurultay takviminin başlaması halinde mevcut delegelerinin görevinin sona erip ermeyeceği ve olağanüstü kurultaya gidilip gidilemeyeceği.

Özel'in Meclis'teki grup toplantısına katılan eski Genel Sekreter Önder Sav, BBC Türkçe'ye, parti tüzüğünde olağan kurultay takvimi başladıktan sonra olağanüstü il ve ilçe kongrelerinin yapılamayacağının hükme bağlandığını söyledi ve kurultay için bir engel bulunmadığını ifade etti.

Sav'a göre delegelerin görevi ise yenileri seçilinceye kadar devam ediyor ve bu durum olağanüstü kurultayın önünde engel oluşturmuyor.

Sav, bundan sonraki sürece ilişkin değerlendirmesinde, "Su akar yatağını bulur. Kemal Bey bu tablo karşısında direnemez" diyerek olağanüstü kurultaya gidileceği görüşünü dile getirdi.

Delege imzaları son gün teslim edilecek

Özel ekibi, olağanüstü kurultay talebi için geçen hafta başında imza toplamaya başladı ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, imza sayısının bine yaklaştığını söyledi.

Ancak kurultay talebini içeren imzaların, yasal sürenin son gününde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na iletilmesi planlanıyor. İmzaların iletilmesi için tanınan 15 günlük süre gelecek hafta başında sona eriyor.

İmzaların tesliminin son güne bırakılmasının gerekçesi olarak da genel merkezin delegeler üzerinde baskı kurarak, imzaları geri çektirme ihtimali gösteriliyor.

Disiplin süreci başlatılacak mı?

Kılıçdaroğlu kanadında, TBMM'de grup toplantısının engellenmesi ve Özel'in grubu kendisinin talebi dışında toplayarak "parti suçu" işlediği savunuluyor.

Bu nedenle genel merkezin bazı milletekilleri hakkında disiplin sürecini işletebileceği iddia ediliyor.

PM'deki dengeler disiplin sürecinin işletilmesi konusunda da önem taşıyor.

CHP tüzüğüne göre milletvekilleri, parti yöneticileri, büyükşehir belediye başkanları ancak PM kararıyla disipline sevkedilebiliyor.

Tüzüğün sözkonusu 63. Maddesi şöyle:

"Parti Meclisi üyelerinin, Yüksek Disiplin Kurulu başkan ve üyelerinin, TBMM üyelerinin ve partili büyükşehir belediye başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri PM üyelerinin istemi üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca karara bağlanır."