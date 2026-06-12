CHP'de grup başkanvekilliğine kimler getirilecek?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yönetim değişikliğinin yaşandığı kurultaya yönelik mutlak butlan kararının ardından göreve gelen parti yönetimi, CHP'nin Meclis Grup Başkanvekilleriyle ilgili harekete geçti.

Mahkeme kararıyla atanan parti yönetimi tarafından ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’ın TBMM Grup Başkanvekillikleri düşürüldü. Başarır ve Günaydın’ın unvanları, TBMM’nin internet sitesinden de kaldırıldı.

CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Tedbir” kararı nedeniyle TBMM Grup Başkanvekillerini de atama yoluyla belirleyeceği öne sürüldü. Kılıçdaroğlu yönetiminin Meclis Grup Başkanvekilliği için düşündüğü isimler de netleşmeye başladı.

Hangi isimler konuşuluyor?

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, CHP Genel Merkez kaynakları, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’in, Kılıçdaroğlu tarafından CHP Grup Başkanvekilliğine atanacağını savundu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in isminin de Meclis Grup Başkanvekilliği için konuşulduğu belirtildi.

Yönetmelik ne diyor?

CHP Meclis Grup İçyönetmeliği, Grup Başkanvekilliğinde herhangi bir nedenle boşalma olması halinde, ilk kapalı Grup Genel Kurulu toplantısında seçim yapılmasını öngörüyor.

Yeni seçilen Grup Başkanvekilinin, yerine seçildiği Grup Başkanvekilinin kalan görev süresini tamamlayacağı bildiriliyor. Ancak Kılıçdaroğlu yönetimi, “Tedbir kararı” nedeniyle görevlendirmenin atama yoluyla yapılacağını öne sürüyor.