CHP’de grup toplantısı düğümü: Kürsü kimin olacak?

CHP'de "mutlak butlan" krizi sürerken bugün yapılacak Meclis grup toplantısında kürsü konusunda iki taraf da geri adım atmıyor.

Mutlak butlan kararıyla genel başkanlıktan alındıktan sonra grup başkanı seçilen Özgür Özel, "Yarın grup toplantımızı yapacağız. Grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak" dedi.

Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ise TBMM Başkanlığı'na sunduğu yazıda 9 Haziran'da yapılacak grup toplantısı ile ilgili "CHP Genel Başkanı olarak sunuş konuşmasını yapacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca Meclis başkanlığına grup toplantısına katılmak için bir davetli listesi sundu.

Özgür Özel: Kürsüyü atanmış birine bırakamayız

Özgür Özel, CHP grup toplantısı öncesi dün TBMM'de açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün yapılacak grup toplantısını "korsan toplantı" olarak nitelendiren Özel, bulunması gereken üçte bir (46 milletvekili) sayısının sağlanamayacağının "açık olduğunu" savundu.

Özel, Kılıçdaroğlu yönetiminin grup toplantısı kararını, kendisinin 9 Haziran'da Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü için Manisa'da olacağını açıklamasıyla aldığını iddia etti.

"Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok, sokaktaki tepkinin bini bir para" dedi.

"Organik bir kalabalık toplanamadığını, her hafta buraya kendi kendine gelenlerin gelmediğini, Türkiye'nin farklı yerlerinden zoraki kalabalıkla yapılma niyetini üzülerek izliyorum" diye ekledi.

Özel, "Kürsüyü atanmış birine bırakmamız mümkün değil. Çok düşündüm ‘Ne yapmalıyım?’ diye. Ferdi’nin sesini duydum. Oraya gitmem gerekirken her gidemediğimde bana şöyle derdi; ‘Abi sen orada lazımsın, biz burayı hallederiz.’ O yüzden yarın ben burada lazımım arkadaşlar” diye konuştu.

İki taraf da Meclis Başkanlığı’na yazdı

CHP TBMM Grup İç Yönetmeliği’ne göre grup toplantısı için Grup Yönetim Kurulu karar alıyor. Özel açıklama yaptığı sırada CHP Grup Yönetim Kurulu, yarın saat 13:30’da Özgür Özel’in grup toplantısında konuşacağını Meclis Başkanlığı’na bildirdi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında konuşacağına dair bir yazının CHP Grubu’na iletildiği, teamüllere aykırı olduğu için grup yönetiminin dikkate almadığı iddia edildi.

Kılıçdaroğlu tarafı, böyle bir talepte bulunulduğunu reddetti. Özel’in açıklamalarının ardından ise, Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla Meclis Başkanlığı’na bir yazı gönderilerek ziyaretçi listesinin toplantı salonuna alınması istendi.

Bu yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Toplantısı’nın 4. Yasama Yılı 28. Birleşimi, 09.06.2026 Salı saat 13:30’da TBMM CHP Grup Toplantı Salonunda yapılacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sunuş konuşmasını yapacağım Grup Toplantısına katılmak üzere TBMM’ye gelecek olan ekli listede isimleri bildirilen ziyaretçilerimizin Kurul Toplantı Salonuna alınması için gereğinin yapılması hususunu bilgilerinize saygıyla sunarım.”

Müslim Sarı: Genel Başkanımız partimizin temsilcisidir

Kılıçdaroğlu tarafından atanan Parti Sözcüsü Müslim Sarı ise Özel'in grupta kendisinin konuşacağını açıklamasının ardından X hesabından bir paylaşım yaparak, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımız, partimizin birlik ve bütünlüğünün en önemli temsilcisidir. Tüm partililerimizi; sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, kurallara, teamüllere ve parti içi disipline uygun davranmaya davet ediyoruz."

Sarı, "Özellikle milletvekili arkadaşlarımızın, TBMM'nin yüce çatısı altında sağduyulu, dikkatli ve itidalli bir tutum sergileyeceğine olan inancımız tamdır" uyarısında da bulundu.

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yarın TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek; tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecektir.



Sayın Genel Başkanımız, partimizin birlik ve bütünlüğünün en önemli temsilcisidir. Tüm partililerimizi;… — Müslim Sarı (@muslimsarichp) June 8, 2026

Bu arada CHP'nin sosyal medya hesaplarında "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran 2026 Salı günü saat 13.30'da CHP TBMM Grup Toplantısı'na başkanlık edecektir" duyurusu yapıldı.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu,

9 Haziran 2026 Salı Günü saat 13.30’da Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Toplantısına başkanlık edecektir. pic.twitter.com/9wmX1ORVvi — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) June 8, 2026

TBMM’den ziyaretçi sayısına düzenleme

İki CHP arasında bu gerilimler yaşanırken TBMM Genel Sekreterliği, siyasi parti grup başkanlıklarına gönderdiği yazıyla grup toplantılarının yapıldığı salonlarda uygulanacak yeni ziyaretçi kapasitelerini duyurdu.

TBMM Güvenlik Yönetmeliği kapsamında alınan karar doğrultusunda, salonların alabileceği maksimum kişi sayıları yeniden belirlendi.

Buna göre partilerin kullandığı salonlara göre ziyaretçi kapasiteleri AK Parti için bin 207, CHP ve İYİ Parti için 630, DEM Parti, MHP ve Yeni Yol Grubu için 352 kişi olarak açıklandı.

Bu kapasitelere milletvekilleri ve görevli personelin de dahil edildiği belirtilirken, her siyasi parti grubu için ziyaretçi sayılarının sistem üzerinden ayrıca tanımlanacağı ifade edildi.

Ayrıca grup toplantılarında, randevu kabul sistemine ismi girilen ve üzerinde “Grup Toplantısı Giriş Kartı” ibaresi bulunan ziyaretçilerin salonlara alınacağı kaydedildi.

Kılıçdaroğlu: Kurultay sürecini başlatıyoruz

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklama ile CHP'lileri bugünkü grup toplantısında "tek yürek olmaya" davet ederken, kurultay sürecini de başlattıklarını duyurdu.

"Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız" diyen Kılıçdaroğlu, "11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.