CHP'de grup toplantısı krizi: Özel ve Kılıçdaroğlu cephesinden peş peşe açıklamalar

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Genel Başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile görevden alınan ve aynı zamanda CHP TBMM Grup Başkanı olan Özgür Özel arasındaki "grup toplantısı" krizi tırmanıyor.

Geçtiğimiz hafta iki isim de kürsüye çıkacağını duyurmuştu. Vatandaşlar sabah erken saatlerde Özel'e destek için TBMM'ye gitmiş, Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler de alana gidince iki grup arasında tartışma yaşanmıştı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Meclis önündeki gerginliğin ardından "güvenlik önlemi" olarak CHP grup toplantısına ziyaretçi alınmayacağını açıklamıştı.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu Meclis'te grup toplantısı yapmaktan vazgeçmiş ve CHP Genel Merkezinde toplanma çağrısı yapmıştı. Kılıçdaroğlu burada kendisini destekleyeenlere konuşmuştu. Özgür Özel de TBMM'de kürsüye çıkarak grup toplantısını gerçekleştirmişti.

İkinci kriz

Geçtiğimiz hafta iki farklı noktada gerçekleştirilen grup toplantısının ardından bu hafta Özel ve Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu. CAO Yürütme Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı’na Bağlı Kuruluşlar Politika Başkanı Barış Övgün, sosyal medya hesabından Özel'in grup toplantısında konuşma duyurusunu paylaştı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Bengü Türk TV Muhabiri Dilruba Koçak'a yaptığı açıklamada, "Yarın grup toplantısını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirecek. Olağan akışına uygun bir şekilde grup toplantımızı TBMM’de yapacağız" dedi.