CHP’de Grup Toplantısı tartışması: Anayasa ve parti mevzuatı ne söylüyor?

CHP’de yaşanan gelişmeler, parti içindeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Mahkeme kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşabileceğine yönelik açıklamaları dikkat çekerken, süreçle ilgili belirsizlikler de arttı.

Ferdi Zeyrek’in vefat yıl dönümü nedeniyle grup toplantısının yapılmayacağını duyuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ise sonraki adımının ne olacağı merak konusu oldu. Bu gelişmelerin ardından gözler salı günü TBMM’de düzenlenmesi planlanan grup toplantısına çevrilirken, toplantının yapılıp yapılmayacağı ve kürsüye kimin çıkacağı soruları gündemdeki yerini koruyor.

Peki, Anayasa, TBMM İç Tüzüğü, Siyasi Partiler Yasası ve CHP TBMM Grup İç Yönetmeliği ne diyor? Kılıçdaroğlu, grup yönetiminin onayı olmadan toplantıda konuşabilir mi?

TBMM İç Tüzüğü’nün 18. Maddesi şöyle:

“Siyasî parti grubunun ilk kuruluşunda grup iç yönetmeliği ile her yasama dönemi başında, o gruba mensup milletvekillerinin adı, soyadı ve seçim çevrelerini gösterir liste gruplarca Meclis Başkanlığına verilir. Sonradan meydana gelecek değişiklikler hakkında da en kısa zamanda aynı işlem yapılır.”

(Bu işlem 2023 seçimlerinden sonra yapıldı.)

Aynı İç Tüzüğün 167. Maddesi eski milletvekilleri hakkındaki kuralı kapsıyor:

“TBMM eski üyeleri, yasama, ödenek ve yolluk, Genel Kurul ve parti grup toplantılarına girme hakları dışında kalan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine tanınan bütün haklardan yararlanırlar.”

(Bu maddeye göre eski bir üye olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Parti Grup toplantılarına girme hakkı yok.)

Siyasi Partiler Kanunu’nun maddeleri şöyle;

Madde 24 – Bir siyasi partinin grup genel kurulu, o partinin milletvekillerinden oluşur.

Madde 25 – Her siyasi parti grubunda; kuruluşu, görev ve yetkileri grup iç yönetmeliğinde belirtilen birer yönetim ve disiplin kurulu bulunur.

Madde 26 – Partinin genel başkanı milletvekili ise parti grubunun da başkanıdır; değilse grup başkanı grup üyeleri arasından iç yönetmelikte gösterilen yöntemle seçilir.

4- Sırada Siyasi Partiler Kanunu’nun 25. maddesinde sözü edilen Grup İç Yönetmeliği var. Bu yönetmeliklere göre:

Madde 25: Olağan Toplantılar Grup Genel Kurulunun TBMM Çalışmaları sürerken iç yönetmelik veya karar gereği olarak ya da yetkililerin çağrısıyla yaptığı toplantılardır.

TBMM Çalışmaları sürerken Genel Kurul haftada en az bir gün toplanır.

Grup Gelen Kurulunu toplantıya çağırmaya yetkili olanlar, Grup Başkanı, Grup Yönetim Kurulu ve Grup üyelerinden en az beşte biridir.

Madde 26: Olağanüstü toplantılar, TBMM toplantıda değilken, 25. maddede gösterilen Grup Genel Kurulunu toplantıya yetkili olanların istemi üzerine yapılan toplantılardır.

Yetki CHP grup yönetiminde bulunuyor

Mevzuatta belirtildiği üzere, TBMM’deki CHP Grubunun Genel Kurul toplantıları konusunda tek yetkili CHP Grup Genel Kurulu’nun TBMM üyeleri tarafından seçilen yöneticileridir. Yani Özgür Özel ve grup başkanvekilleridir.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında konuşabilmesinin önünde yasal bir engel yok ama bu ancak CHP’nin TBMM Grup Yönetimi uygun görürse olur.

Kemal Kılıçdaroğlu 28 milletvekilinin (beşte bir) çağrısıyla olağanüstü grup toplasa dahi toplanacak grubun yönetimi ve konuşmacı belirleme hakkı yine mevcut grup yönetiminde olur."