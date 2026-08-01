CHP'de Gürsel Tekin iddiası: Yeni il başkanı atandı mı? Tekin'den ilk açıklama

CHP'nin geçen hafta İstanbul'da düzenlenen üye katılım etkinliğine para karşılığı "cast ajanslarından" figüran getirildiği iddiasıyla başlayan tartışma sürüyor.

'Mutlak butlan' kararıyla göreve gelen CHP Genel Merkezi'nin, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'i görevden aldığı ve yerine eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in atandığı iddia edildi.

CHP Sözcüsü: "MYK'da tartışıldı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gazetecilerin "İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in yerine atama yapıldı mı?" sorusuna "Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağız" yanıtını verdi.

Gürsel Tekin: Görevimin başındayım

Gürsel Tekin ise mahkeme kararı gereği 16 Ekim'e kadar görevinin başında olduğunu, yerine atama yapılamayacağını söyledi.