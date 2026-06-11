CHP'de ihraç kararı sonrası kritik PM günü: Kurultay kararı çıkacak mı?

CHP'de grup toplantısı krizi bu hafta için aşıldı ancak şimdi gözler Özgür Özel'e destek veren üyelerin de katılacağı Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi. Bugünkü toplantı öncesinde, mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Müslim Sarı bir açıklama yaptı.

Sarı dünkü açıklamasında, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararla CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile milletvekilleri Ensar Aytekin, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer'in "tedbirli olarak kesin ihraç" talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.

Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin ise daha sonra yapılacağını belirten Sarı, "Partide fiili iki başlılık oluştu. CHP kurultayının şaibeli hâle gelmesini sağlayan, iddianamelere konu olan ve kamuoyunda tartışılan arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin kararı alacağımızı duyuruyoruz. Temiz siyaset açısından, partiyi arındırmak açısından zor da olsa bu kararı aldık" dedi.

"Yeni kurultay" tartışmaları ile de açıklamalarda bulunan Sarı, "Biz kurultaysız yol yürüme niyetinde değiliz. Partinin içine düştüğü bu durumdan ancak bir siyasi müdahaleyle çıkabileceğini söyledik. Bu da hiç kuşkusuz kurultay. Hâlâ aynı yerdeyiz, yarın (bugün) PM topladığımızda yine kurultay tartışacağız" dedi.

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı iptal edildiğinde eski dönemin yani Özgür Özel öncesinin Parti Meclisi de göreve dönmüştü.

21 Mayıs'ta alınan mutlak butlan kararının ardından 24 Mayıs'ta genel merkeze polis müdahalesiyle giren Kılıçdaroğlu yönetimi 1 Haziran için PM toplantısı düzenlemek istemiş ancak tebligat eksikliği gerekçe gösterilen o toplantı ertelenmişti.

Parti Meclisi gündeminde neler var?

DW Türkçe'den Gülsen Solaker'in haberine göre bugün saat 13:00'de başlayacak olan PM'de taraflar ilk kez yüz yüze bir araya gelerek, kurultay başta olmak üzere gündemdeki konuları ele alacak.

Toplantıya katıma hakkı olduğu hâlde Özgür Özel'in PM'ye katılması beklenmiyor.

Gündemin en önemli maddesinin kurultay olması bekleniyor. Kılıçdaroğlu delegeleri aylara yayılacak bir olağan kurultay, Özel ve ekibi ise bir an önce olağanüstü kurultay talep ediyor.

Bu arada PM toplantısında Özel'e destek veren üyelerin CHP'de Kılıçdaroğlu'nun işten çıkardığı onlarca çalışanın durumunu da dikkate getirmesi bekleniyor.

Solaker'in haberine göre Özgür Özel genel başkan seçildiğinde eski dönemden kalan iki yakın kurmay dışında her çalışanın işi korunmuştu. Kılıçdaroğlu yönetimi ise en az 40 çalışanı bayram öncesi veya hemen sonrasında tazminatsız şekilde işten çıkarmıştı.

Parti Meclisi'ndeki güncel denge nasıl?

PM'nin asil üyeler ve yedeklerle tamamlanmış şekilde 57 üye ile toplanması bekleniyor.

Eğer herhangi bir değişiklik söz konusu olmazsa bu üyelerden Özel'e açık ve tam bir şekilde destek verenlerin sayısı 29 iken Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise 23 olarak gözlemleniyor. Geriye kalan 5 üye ise olağanüstü kurultay yapılmasını istediği için bu dengede Özgür Özel'in yanında yer alabileceği tahmin ediliyor.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun dün topladığı Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı ihraç kararlarıyla PM'de dengenin değişmiş olabileceği belirtiliyor. Parti Meclisi'nde ihraç kararı alınan bazı isimler de bulunuyordu.

57 üye ile toplanması hâlinde PM'de olağanüstü kurultay kararı için gereken salt çoğunluk 29 kişinin oyuyla mümkün olacak.

Bu tabloda PM toplantısında yapılacak oylamada olağanüstü kurultay kararı çıkması sürpriz görülmüyor. Ancak Kılıçdaroğlu cephesi mutlak butlan kararı alan mahkemenin tedbir de koyduğunu belirterek olağanüstü kurultay yapılamayacağını savunuyor. Bu nedenle Parti Meclisi'nden kurultay kararı çıksa bile uygulanmayabileceği düşünülüyor.

Öte yandan anayasa ve kamu hukuku alanında önde gelen 31 hukukçu, istinaf mahkemesinin CHP'ye ilişkin ihtiyati tedbir kararının yeni bir kurultay toplanmasına engel oluşturmadığını belirterek kurultayın "mevcut hukuki kaosu sona erdirecek tek meşru çıkış yolu" olduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu'nun PM'den çıkacak bir olağanüstü kurultay kararını uygulamaması durumunda çözüm için mahkemeye gidilecek. Özel cephesinin yargıya, olağanüstü kurultay kararı alınması için başvurması bekleniyor.

CHP'de kurultay kararı nasıl alınabiliyor?

CHP'de kurultayın nasıl toplanacağı parti tüzüğüyle belirlenmiş durumda.

Tüzüğe göre olağan kurultay iki yılda bir yapılırken, mücbir sebeplerle PM kararı ile en fazla bir yıl ertelenebiliyor. Kılıçdaroğlu geçen yaptığı paylaşımda “11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz” demişti.

Özel cephesinin talep ettiği olağanüstü kurultayı toplamanın ise üç yolu bulunuyor. Buna göre; Genel Başkan doğrudan çağrı yapabilir, Parti Meclisi salt çoğunlukla karar alabilir ya da kurultay delegelerinin beşte birinin noter onaylı imzalı talebiyle başvuru yapılırsa Genel Başkan olağanüstü kurultay çağrısını zorunlu olarak yapar.

CHP'de yaklaşık 900 delege olağanüstü kurultay için imza vermiş durumda.

Bu arada olağanüstü kurultaylarda normalde seçim yapılamıyor. Ancak Genel Başkan gündeme seçim maddesi koyabiliyor ya da olağanüstü kurultay isteminde bulunan kurultay üyelerinin sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise gündeme, güvenoyu ve seçim maddesi konulabiliyor.

Özel cephesi kurultayın 26 Temmuz öncesinde toplanması gerektiğini belirterek, aksi takdirde son iki kurultayın yapılmadığı gerekçesiyle partinin seçime girmesine izin verilmeyebileceğini savunuyor.

Parti Meclisi'nin tanımı ve görevleri ne?

CHP İç Tüzüğü'ne göre Parti Meclisi, kurultaydan sonra partinin en yüksek karar organı.

PM, Genel Başkan ve kurultayda gizli oyla seçilmiş 60 üyeden oluşuyor. Buna ek olarak aldıkları oy sayısına ve sırasına göre 15 de yedek üye bulunuyor.

Parti Meclisi en geç iki ayda bir genel başkanın çağrısı üzerine toplanıyor.

PM toplantılarına, partinin TBMM Grup Başkanvekilleri, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları da katılabiliyor, söz alabiliyor ve önerilerde bulunabiliyor. Ancak bu kişiler oy kullanamıyor.

Tüzüğe göre PM'nin görevi ilk başta "parti programı, kurultay kararları ve seçim bildirgeleri doğrultusunda iç ve dış gelişmelerle ilgili politika ve strateji kararları almak."