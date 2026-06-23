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CHP'de ihraç kararları: Antalya ve Kayseri il başkanları görevden alındı

CHP'de Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. CHP Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu, CHP Antalya il başkanlığına Hasan Şahin atandı.

Haber Merkezi
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CHP'de ihraç kararları: Antalya ve Kayseri il başkanları görevden alındı
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CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ihraç edildi.

Kılıçdaroğlu yönetimi, CHP Antalya İl Başkanlığı’na Hasan Şahin’i atadı.

CHP Kayseri İl Başkanlığı’na ise Okan Marzıoğlu’nun atandığı bildirildi.

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