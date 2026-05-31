CHP'de iki cephe, iki meydan: Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler ne düşünüyor?

CHP 30 Mayıs Cumartesi gerçekleşen iki ayrı bayramlaşmadan birisi, mahkeme kararıyla genel başkanlığa tekrar getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla düzenlendi.

Buluşma öncesi binaya "Şimdi Arınma Zamanı" pankartı asıldı.

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı otobüste "Türkiye İçin Tertemiz Bir Başlangıç" yazısı yer aldı.

Mutlak butlan kararından sonra ilk kez CHP Genel Merkezi'ne gelen Kılıçdaroğlu, burada kendisini karşılayan bir grup partiliyle selamlaştı ve kurulan kürsüden bir konuşma yaptı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre Kılıçdaroğlu'nu dinlemeye gelenlerin önemli bölümü, parti içindeki sert mücadeleye rağmen CHP'nin bölünmemesi gerektiği görüşünde.

Bazıları da Kılıçdaroğlu'nun "hesaplaşma, arınma" açıklamalarına göndermede bulunarak, "Önce arınma olur, biz yine biraraya geliriz" görüşünü savunuyor.

Daha bir hafta önce mutlak butlan sonrasında, "AK Parti'nin umudu Kılıçdaroğlu" "Hain Kemal" sloganlarının atıldığı CHP genel merkez bahçesinde bu kez, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Piro" sloganları atıldı.

Özel'in dev posterinin yerine Kılıçdaroğlu'nun posterinin asıldığı genel merkez binasının önündeki konuşma kürsüsünün arkasına "Şimdi arınma zamanı", "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" panosu yerleştirildi.

"Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısı, "10. Yıl Marşı"nın çalındığı alanda, Kılıçdaroğlu ile birlikte görevine dönen anonsçusu Barış Bozkurt da sık sık Kılıçdaroğlu lehine sloganlarla partilileri coşturmaya çalıştı. Getirilen iki kurbanlık koyunun ise Kılıçdaroğlu tarafından "kesilmemesi ve bağışlanmasını istediği" anonsu yapıldı

Sabah saatlerinden itibaren güvenlik önlemi alınan genel merkez bahçesi ve sokağın genel merkezi gören cephesini dolduran partililerin çok büyük bölümünü Türkiye'nin çeşitli illerinden taşınan partililer oluşturdu.

BBC Türkçe'ye konuşan Kılıçdaroğlu'na yakın bir PM üyesi, Güvenpark'taki kalabalığın yanında "mütevazi" sayılabilecek olan katılımcılarla ilgili, "Buraya parti örgütlerinden katılan, getirilen kimse yok. Henüz parti kasasını teslim almadığımız için sayman atanmadığı tamamı, kendi imkanlarıyla gönüllü olarak geldiler" açıklamasını yaptı.

"Baba ocağı bölünmemeli"

Kalabalığın içinde dolaşırken en sık duyulan cümlelerden biri, "Baba ocağı bölünmemeli" oluyor.

Bursa'dan otobüsle geldiğini söyleyen bir partili, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını beklerken duygularını şöyle anlatıyor:

"Kılıçdaroğlu devlet geleneğinden gelen bir insan. Bu ülkenin kalkınması için dürüst insanların siyasette olması lazım. Ama ayrılma da olmamalı. Bu baba ocağını dağıtmamak için bir noktada uzlaşmaları gerekir."

Bursa'dan gelen bir partili, partinin bölünmemesi gerektiğini söylüyor

Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun "sözünden çıkamadığını" savunan bir partili ise "İmamoğlu Özgür Bey'e istediğini yaptırıyor. Bugün parti Kılıçdaroğlucular, Mansurcular, Özelciler, İmamoğlucular olmak üzere dörde bölünmüş durumda. Öncelikle bu ayrılık giderilmeli" diyor.

Ancak Kılıçdaroğlu'na destek vermek için gelenlerin önemli bir bölümü yalnızca birlik çağrısı yapmıyor. Bir kısmı, partili belediye başkanları ve Özel yönetimine dönük ortaya atılan yolsuzluk usulsüzlük iddialarının da araştırılması ve partinin bir "arınma" sürecinden geçmesi gerektiğini savunuyor:

"Dürüst liderler halkı peşinden sürükler, hırsız yılanlar da yandaşlarını deliğe sürükler. CHP'de bölünme olmaz ama arınma olur, baba ocağı kurtulur."

"Partili değilim, desteğe geldim"

İstanbul Simit Satıcıları Dayanışma Derneği Başkanı olduğunu söyleyen bir katılımcı ise CHP seçmeni olmadığını ama Kılıçdaroğlu'na dayanışma desteğine geldiğini söylüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 simit satıcısının yerlerini iptal ettiğini savunan katılımcı, "Bizzat İmamoğlu'nun talimatıyla yapıldı. Yerlerinden edilenler arasında engelliler, kirasını ödeyemeyenler de vardı, rüşvet bizden istendi" iddiasında bulunuyor.

Samsun'dan geldiğini söyleyen partili Tülay Deveci ise mahkeme kararını savunurken, kapısı kırılarak genel merkeze girilmesini eleştiriyor.

Partinin bölünmesini doğru bulmadığını belirten Deveci, "Ben aileden CHP'liyim, başka yere gitmem. Önemli olan partimizin temiz kalması. Şimdi yapılması gereken partinin etrafında kenetlenmek" görüşünü savunuyor.

Deveci, mutlak butlan kararıyla ilgili "AK Parti yargısı" ifadesinin kullanılmasını da şu sözlerle eleştiriyor:

"Birinci derece mahkemesi davayı reddettiğinde, biz AKP yargısı dedik mi? Neden şimdi AKP yargısı deniliyor. O da yargı kararı bu da yargı kararı ve kabul edilmeli."

Katılımcılar arasında Kılıçdaroğlu'nun amcasının oğlu Selçuk Karabulut da vardı. "CHP'yi bölen Kılıçdaroğlu değil" diyen Karabulut, "Mutlak butlan kararı doğru. Genel Başkan kendisi şikayet etmedi, mahkemeye gitmedi, delegeler gitti şikayet etti ve bu karar çıktı. Ama suçu Kemal Bey'in üstüne atıyorlar" görüşünü savunuyor.

MYK ne zaman belli olacak?

"Tebligatlar ulaşmadı" gerekçesiyle Parti Meclisi'ni ileride belirleyeceği tarihe kadar toplamayacağını açıklayan Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu'nu dün açıklayabileceği parti kulislerinde iddia ediliyordu.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının "gölgelenmemesi" için MYK listesiyle ilgili planlama yapılmadığını belirten bir yakın kurmayı, bugün ya da pazartesi günü MYK'nın netleşebileceğini ifade etti.

MYK'yı belirleme yetkisinin Genel Başkan'ın taktirinde olduğunu belirten bir PM üyesi, "Bunun için PM'nin toplanmasına gerek yok. Daha önce de biz MYK'yı genel başkan açıklayınca öğreniyorduk, PM'nin onayına sunulma gibi bir durum zaten yok" dedi.

PM'deki bölünmeyi de dikkate alan Kılıçdaroğlu'nun dar bir MYK oluşturacağı belirtiliyor. Kulislerde MYK'nın üye sayısının 7'de kalabileceği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun görevden ayrılmadan önceki son MYK'sı 18 üyeden oluşuyordu.