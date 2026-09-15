CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu

Mutlak butlan kararı sonrası hareketli günler geçiren CHP’de genel başkanlık yarışıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kurultayda birden fazla adayın yarışması beklenirken, adaylığını ilk açıklayan isim Mersin eski Milletvekili Aytuğ Atıcı oldu.

Atıcı, genel başkanlık adaylığını açıklamadan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na aday olacağını ileten Atıcı, ziyaretinin herhangi bir izin ya da destek talebi amacı taşımadığını ifade etti.

Milliyet’e konuşan Atıcı, Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin amacının “izin almak, icazet almak, destek istemek” olmadığını belirtti.

Atıcı’nın Kılıçdaroğlu’na adaylığıyla ilgili yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

"Aday olmanızı çok istemem. Çünkü çok yıprandınız. ‘Partiyi güvenli bir limana getireceğim’ dediniz. Bu kişi benim. Beni tarif ettiniz. Gemiyi teslim edeceğiniz kişilerden birisi benim. Etrafınızdaki birçok insan size, ‘aday olmak zorundasınız’ diyecek. Ben sizin yerinizde olsam böyle bir şeyi istemem”