CHP'de istifa depremi: 10 kişi partisinden ayrıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mardin İl Yönetiminden 10 kişi toplu şekilde istifa etti. İstifa kararı sonrası dilekçelerini CHP Genel Merkezine gönderen 10 kişi parti ile tüm ilişkilerini kesti. 10 kişinin neden istifa kararı aldıklarına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. İstifa kararı ile beraber CHP Mardin İl Yönetimi de düşmüş oldu.

Genel Merkez şekillendirecek

CHP Mardin İl Başkanı Mahmut Duyan, 10 yöneticisinin istifa ettiğini doğruladı. Duyan, şu aşamada herhangi bir açıklama yapmayacağını söyledi. CHP Genel Merkezinin Mardin İl yönetimini yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Kayyum mu atanacak?

CHP'de sürecin kayyum ile yürütülmesi bekleniyor. Teamüllere göre; İl Başkanı Mahmut Duyan’ın görevden alınarak, yeni il kongresine kadar genel merkezin kayyum ataması bekleniyor.