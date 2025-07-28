  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'de istifa depremi: 10 kişi partisinden ayrıldı
Takip Et

CHP'de istifa depremi: 10 kişi partisinden ayrıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mardin il yönetimi, aralarında yedek üyelerin de bulunduğu 10 kişinin toplu şekilde istifa etmesinin ardından düştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'de istifa depremi: 10 kişi partisinden ayrıldı
Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mardin İl Yönetiminden 10 kişi toplu şekilde istifa etti. İstifa kararı sonrası dilekçelerini CHP Genel Merkezine gönderen 10 kişi parti ile tüm ilişkilerini kesti. 10 kişinin neden istifa kararı aldıklarına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. İstifa kararı ile beraber CHP Mardin İl Yönetimi de düşmüş oldu.

Genel Merkez şekillendirecek

CHP Mardin İl Başkanı Mahmut Duyan, 10 yöneticisinin istifa ettiğini doğruladı. Duyan, şu aşamada herhangi bir açıklama yapmayacağını söyledi. CHP Genel Merkezinin Mardin İl yönetimini yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Kayyum mu atanacak?

CHP'de sürecin kayyum ile yürütülmesi bekleniyor. Teamüllere göre; İl Başkanı Mahmut Duyan’ın görevden alınarak, yeni il kongresine kadar genel merkezin kayyum ataması bekleniyor.

 

Borsa haftaya yükselişle başladıBorsa haftaya yükselişle başladıBorsa Haberleri

 

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği 9 yılda temiz enerjinin proje merkezi olduEnerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği 9 yılda temiz enerjinin proje merkezi olduŞehirler

 

Gündem
Market raflarında tehlike: Türk markalı zeytinyağında yüksek oranda kanserojen madde bulundu
Market raflarında tehlike: Türk markalı zeytinyağında yüksek oranda kanserojen madde bulundu
Eski tip ehliyetlerde son 3 gün: Yenileme ücreti 15 liradan 7 bin liraya çıkacak
Eski tip ehliyetlerde son üç gün: Yenileme ücreti 15 liradan 7 bin liraya çıkacak
Ünlü İngiliz komedyen İstanbul’da gözaltına alındı!
Ünlü İngiliz komedyen İstanbul’da gözaltına alındı!
Mustafa Bozbey, Bursa'daki yangınla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı
Mustafa Bozbey, Bursa'daki yangınla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı
İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, etkin pişmanlık kapsamında ifade vererek tahliye edildi
İSFALT Genel Müdürü etkin pişmanlık kapsamında ifade vererek tahliye edildi
İddia | İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması da iptal edildi
İddia | İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması da iptal edildi