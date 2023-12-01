CHP'de istifa depremi: İl başkanının görevi düştü

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen CHP Erzincan İl Başkanı Zeynep Erdoğan Sarıca, il yönetimindeki 20 üyeden 13’ünün istifa etmesiyle birlikte başkanlıktan düştü.

Görevden düşen Zeynep Erdoğan Sarıca, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili Dostlar.

4 Ekim tarihi itibariyle başlamış olduğum Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan İl Başkanlığı görevimden bugün itibariyle ayrılmak zorunda kalıyorum.

Önce üyesi, sonra Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Erzincan İl Koordinatörü olarak başlayan vazifem, 4 Ekim itibari ile İl Başkanlığı görevinde devam etti. Öncesinde gerek parti çalışmaları, gerek de genel seçim çalışmalarında Erzincan’ın her bir noktasını ziyaret ettik. Binlerce insan ile kucaklaştık. Kısa süreli İl Başkanlığı görevinde, gerek Genel Merkez toplantılarında, gerek Erzincan’daki etkinliklerde partimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Kısa süreye ve olumsuz durumlara rağmen bir dakika boş durmadık.

Emekli bir eğitimciyim. Siyasetin ve mücadelenin gönüllüsüyüm. Ekip çalışmasını, gönüllü efor sarfetmeyi, saha çalışmalarını, örgütlü mücadeleyi iyi bilirim. Menfaatçiliği, arka kapı siyasetlerini bilmem. Bu nedenle hatalar yaptıysak affola..

Tüm bu süreçte yanımızda olan parti emekçilerimize, gençlerimize , kadınlarımıza ve her yerde bizi kucaklayan halkımıza bir teşekkürü borç bilirim. İyi ki varsınız. Buradan benimle yol yürüyen herkese sesleniyorum.

Yaşadığımız olumsuzlukları, karşılaştığımız saldırıları, hukuki mercilere taşıyabileceğimiz kişisel saldırıları dahi, “Parti zarar görür” mentalitesi ile sindirdik. Şahsıma yapılan hakaretleri görmezden geldim ve yoluma devam etmeye, sınırları en ileri hatta taşımaya çalıştım.

Bir kadın olarak yeni bir mücadeleyi, başka bir örgüt yapısını hayal ettim. Malesef geldiğimiz noktada bazı duvarların geçilmez olduğunu, hayalini kurduğumuz eşitlikçi günler için henüz erken olduğunu görüyorum.

Parti içindeki mücadeleyi bir savaş alanına çevirip, bize karşı gündelik zaferler aldığını düşünenler için, esas rakiplerimizin koltuklarını henüz kaybetmediğini hatırlatmak isterim. Sadece benim ve yol arkadaşlarımın değişmesi ile sorunların çözüleceğine inanlara, “Halep oradaysa arşın burada” diyorum. Siyaset ve yaşam uzun bir maratondur. Geçici yenilgiler ve zaferler gündelik siyasetin işidir. Gündelik menfaatler ile ancak bir avuç azınlığın mutluluğu söz konusudur.

Bugün olmasa da muhakkak bir gün hayal ettiğimiz günlere kavuşacağız.

Sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

Dostlukla kalın"

Öte yandan tüzük gereği Genel Merkez tarafından önümüzdeki günlerde Erzincan İl Başkanlığı görevine yeni atama yapacak.

Zeynep Erdoğan Sarıca, CHP Erzincan İl Başkanlığı kongresinde Yalçın Tanrıverdi’nin yönetim kurulu listesindeydi.

Ancak Tanrıverdi’nin adaylığının kabul edilmeyince Zeynep Erdoğan Sarıca il başkanlığına aday gösterildi. 250 delegenin oy kullandığı seçimde 147 oy alan Sarıca, CHP’nin Erzincan’daki ilk kadın il başkanı olmuştu.