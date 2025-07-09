CHP'de istifa depremi: Meclis üyeleri partiden ayrıldı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Bayrampaşa krizi derinleşiyor. Bayrampaşa Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleri Saki Teker ve Ali Karahasanoğlu, yaptıkları ortak açıklamayla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

"Bu süreç sona ermiştir”

Açıklamada, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutumlarını sert sözlerle eleştiren meclis üyeleri, “Paraya olan hırsı ve vatandaşlar hakkında kullandığı sinkaflı ifadeler nedeniyle bu süreç sona ermiştir” ifadelerine yer verdi.

Seçim döneminde sokak sokak cami cami dolaşarak seçmeni etkilemeye çalışan Belediye Başkanı’nın, daha sonra hakaret içerikli söylemlerle halkın değerleriyle alay ettiğini öne süren meclis üyeleri, çevresinde kümelenen bazı organizatörlerin de kamu kaynaklarının adil kullanılmasına engel olduğunu savundu.

Teker ve Karahesanoğlu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Etrafımızda cereyan eden bu kötülüklere, şeref ve haysiyetle geçirdiğimiz ömrümüze leke katmamak adına başkaldırıyor ve Bağımsız Meclis Üyeliği görevimiz devam etmek üzere CHP üyeliğinden istifa ediyoruz.”