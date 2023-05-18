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CHP’de istifa eden Adıgüzel’in yerine yeni atama

CHP'de seçim sonrası görevinden ayrılan Adıgüzel’in yerine Parti Meclisi Üyesi Çelik atandı.

Haber Merkezi
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ANKARA (EKONOMİ) CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Onursal Adıgüzel’in yerine Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik atandı.

CHP’li Onursal Adıgüzel, Bilgi ve Teknolojileri Genel Başkanlığı görevinden 14 Mayıs seçimlerinin ardından istifa etmişti. Adıgüzel , sosyal medya hesabından “13'üncü Cumhurbaşkanı Adayımız ve birlikte yürümekten onur duyduğum Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürmekte olduğum, Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevimden, kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamları sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen ayrılıyorum” açıklaması yapmıştı.

 

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CHP'de yeni atama: Devrim Barış Çelik Kimdir?

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CHP'de yeni atama: Devrim Barış Çelik Kimdir?
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