  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP’de kritik gün: Kılıçdaroğlu MYK’da, Özel grup toplantısında konuşacak
Takip Et

CHP’de kritik gün: Kılıçdaroğlu MYK’da, Özel grup toplantısında konuşacak

CHP'de yarın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu saat 14:00'te genel merkez binasında Merkez Yönetim Kurulu'na başkanlık edecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise saat 13:30'da grup toplantısında konuşacak.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP’de kritik gün: Kılıçdaroğlu MYK’da, Özel grup toplantısında konuşacak
Takip Et

CHP'de grup toplantısında kimin konuşacağına yönelik birkaç hafta önce başlayan gerginliğin ardından Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta da grup saatinde Merkez Yönetim Kurulu'nu toplamaya karar verdi.

Yeni ihraçlar gündemde 

Saat 14.00'te Genel Merkez'de toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nda eylül ayında başlatılacağı açıklanan kurultay takvimi ile yeni ihraçların gündeme alınması bekleniyor.

Özgür Özel kürsüde olacak

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de saat 13:30'da TBMM'de grup toplantısında konuşarak gündeme ilişkin mesajlar verecek.

CHP’li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muhittin Böcek’in iddialarını yalanladıCHP’li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muhittin Böcek’in iddialarını yalanladıGündem
CHP’de Özgür Özel cehpesinde "olağanüstü kurultay" hesabı: "Yeni parti"sinin ismi ne olacak?CHP’de Özgür Özel cehpesinde "olağanüstü kurultay" hesabı: "Yeni parti"sinin ismi ne olacak?Gündem
Özgür Özel İzmir'de konuştu: Ya partimizi alacağız ya başka bir yol bulacağızÖzgür Özel İzmir'de konuştu: Ya partimizi alacağız ya başka bir yol bulacağızGündem
Tutuklu Özkan Yalım ek ifade verdi: 'Özgür Özel helikopter istedi' iddasıTutuklu Özkan Yalım ek ifade verdi: 'Özgür Özel helikopter istedi' iddasıGündem