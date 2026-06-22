CHP'de kritik hafta: 833 delegenin imzası için süre 26 Haziran’da doluyor

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik kararının ardından CHP'de yönetim değişikliği yaşandı.

Mahkemenin, "Mutlak butlan" kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığına getirildi.

Kılıçdaroğlu yönetimi, "Acil olağanüstü kurultay" çağrılarını, "Tedbir kararı" gerekçesiyle geri çevirdi. CHP Genel Merkezi'ne atanan yönetimin kurultay taleplerini karşılamaması üzerine parti delegeleri, noterin yolunu tuttu.

1 Haziran itibarıyla CHP delegeleri, "Olağanüstü kurultay" talebi ile imza toplamaya başladı.

İmza sayısı bin 133'e ulaştı. İstanbul delegesi 170 kişinin imzası ayrılarak 833'e düşürülen noter onaylı delege imzaları, 17 Haziran'da CHP Genel Merkezi'ne iletildi. 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38'inci Olağan Kurultay'da seçilen CHP'liler, imzaların işleme konulması için 10 gün süre verdi.

İmzaların işleme konulması için verilen ve 26 Haziran'da dolacak 10 günlük sürenin ardından izlenecek yol haritası da belli oldu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre delegeler, "İmzalar işleme konulmayarak Parti Tüzüğü ihlal edildi" diyerek sulh hukuk mahkemelerine başvuracak.

Mahkemelerden, "Olağanüstü kurultayın toplanması gerekliliğinin tespiti" talep edilecek. Başvurunun yapıldığı mahkeme, ilk olarak gerekli delege çoğunluğunun bulunup bulunmadığını inceleyecek. Tespitin ardından, "Şartların oluştuğu" görüşüne varılırsa kurultayın yapılması yönünde karar verilebilecek.