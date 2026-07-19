CHP'de kritik hafta: Özgür Özel cephesi yeni parti hazırlığını grup toplantısında duyuracak

Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem yoğun olacak. Kemal Kılıçdaroğlu çarşamba günü MYK toplantısına başkanlık edecek. Özel cephesinde ise yeni parti için adım atılacak.

Özgür Özel grup toplantısında yeni parti kararını duyuracak

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Özgür Özel salı günü grup toplantısında yeni parti kararını duyuracak. Öğleden sonra ise kendisini destekleyen il başkanları ile bir araya gelecek.

Çarşamba günü ise eski Parti Meclisi ve MYK üyeleriyle buluşup yol haritasını netleştirecek. Aynı hafta içerisinde yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle görüşecek.

Özel'in kuracağı partinin isminin "Yeni Parti" olması ve kuruluş dilekçesinin de 23 ya da 24 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor.

Özel ve kurmayları tarafından yeni parti için Genel Merkez binası da bakılıyor. Seçenekler arasında Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina da bulunuyor. Yeni partiyle Meclis'te grubu bulunan parti sayısı 7'ye yükselecek.

Kılıçdaroğlu Terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklama yapacak

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafta başında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir basın toplantısı yapması bekleniyor.

Ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun başkanlık edeceği MYK toplantısında bazı il başkanlarına yönelik görevden alma kararı alınabileceği belirtiliyor. Ayrıca, temmuz ayı sonunda Ankara'da il başkanları toplantısı da gerçekleştirecek.

Toplantıya katılmayan il başkanları görevden alınacağı da ifade ediliyor.