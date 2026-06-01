CHP'de kritik hesap: Kurultay yapılmazsa seçimlere girme hakkı kaybolur mu?

Mutlak butlan kararı sonrası fiilen ikiye bölünen CHP'de Özgür Özel yönetimi olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladı.

Özel'in Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) parti sözcüsü olan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP'nin Temmuz ayına kadar kurultayını toplamaması halinde, seçime girme yeterliliğini kaybedeceğini savundu.

Kemal Kılıçdaroğlu ekibi resmi bir açıklama yapmadı ancak yakın kurmaylarına göre tedbirli mutlak butlan kararı nedeniyle "kurultay takvimi durduğu için böyle bir risk yok."

Özgür Özel kanadının, "Hemen kurultay yapılmazsa, CHP seçimlere katılamaz" görüşünün dayanağı, Siyasi Partiler Yasası'nın 36'ıncı maddesi.

Siyasi partilerin "seçime katılma yeterliliğini" düzenleyen maddede 2022 yılında yapılan değişiklikle, bazı ek yükümlülükler getirildi.

Söz konusu madde, siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay önce teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması koşulunu getiriyor.

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında, "ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa yapmayan siyasi partilerin seçime katılma yeterliliğini kaybedeceği" hükme bağlanıyor.

İstinaf mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan kurultay ve sonrasındaki kurultaylarını iptal ettiği için 37'inci olağan kurultayda seçilen genel başkan ve parti yönetiminin göreve dönmesine hükmetti.

CHP'nin 37'inci Olağan Kurultayı, 25-26 Temmuz 2020'de yapılmıştı.

Siyasi Partiler Yasası siyasi partilerin büyük kurultay-kongrelerini tüzüklere göre yapmasını öngörüyor. Ancak yasaya göre bu süre iki yıldan az, üç yıldan fazla olamaz. Buna göre CHP için de üç yıllık üst sınır doluyor.

Özel yönetimi de mahkemenin esas aldığı son kurultay altı yıl önce yapıldığı için en geç 25-26 Temmuz'a kadar kurultay yapılmazsa CHP'nin seçime girme yeterliliğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını savunuyor.

Mutlak butlan kararının "siyasi" olduğunu ifade eden bazı hukukçu kurmaylar ise şöyle yorum yapıyor:

"'Mutlak butlan kararı nedeniyle, süreler durdu' demek CHP'nin seçime girme kararını iktidara bırakmak demek.

"Hiçbir şey hukuki yürümüyor, bir mahkemeden 'kurultayını yapmadı, seçime giremez' kararı çıkartılırsa veya YSK bu yönde karar verse ne olacak? Seçim itiraz süreçlerini mi bekleyecek?"

Kılıçdaroğlu ekibi ne diyor?

CHP Genel Başkanlığı'na yargı kararıyla dönen Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Haziran'daki bayramlaşma programı konuşmasında "önce hesaplaşma ve arınma, sonra en kısa sürede kurultay" açıklaması yaptı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre Kılıdaroğlu kanadı, mutlak butlan kararıyla ilgili yargı kararı kesinleşmeden, olağanüstü veya olağan kurultay yapılamayacağını ifade ediyor.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, Özel'in mutlak butlan kararı sonrasında Yargıtay'a temyiz başvurusu yaptığını anımsatarak yargı kararı kesinleşene kadar kurultay takviminin de durduğunu ve seçilme yeterliliğini kaybetme gibi bir durumun olmadığını savunuyor.

Bu nedenle de Özel'in delege imzası veya PM'den çıkaracağı olağanüstü kurultay taleplerinin işleme konulmayacağı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu ekibinden bazı isimler, temyiz başvurusu yapılmasaydı, kararın kesinleşeceğini ve bu koşullarda kurultaya gidilebileceği ancak Özel ekibinin kendi elleriyle kurultay yolunu kapattığını ileri sürüyor.

Hukuktaki mücbir (zorunlu) sebep kuralına dikkat çeken Kılıçdaroğlu kanadı, Yargıtay'da kararın kesinleşmesi sonrasında kurultayın toplanabileceğini savunuyor.

Özgür Özel kanadı ise Kılıçdaroğlu'nun kurultay taleplerini yerine getirmesi halinde, temyiz başvurusunu geri çekebileceklerini açıkladı.