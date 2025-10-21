  1. Ekonomim
CHP'de kritik PM toplantısı; olağan kurultayın tarihi belirlenecek

Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP MYK'da, 24 Ekim’de görülecek CHP Kurultayı davası ele alındı. İl kongrelerinin bitmesiyle oluşan yeni delege yapısının davayı konusuz bırakacağını belirten CHP’li kurmaylar, "Her türlü hukuksuzluğa karşı olağan kurultayımızın tarihini de belirleyeceğiz. Bu kapsamda Parti Meclisi’miz 23 Ekim Perşembe günü toplanacak" dedi.

CHP'de kritik PM toplantısı; olağan kurultayın tarihi belirlenecek
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında dün toplandı. Yaklaşık dört saat süren MYK'nın gündeminde Özel’in yurt dışı ziyaretleri, dış politikadaki gelişmeler, KKTC cumhurbaşkanı seçimleri ve Filistin-İsrail ateşkesi sonrası yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

CHP’nin 39. Olağan Kurultay süreci ve 24 Ekim’de görülecek olan CHP’nin 38’inci olağan ve 21'inci olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan dava da MYK’nın gündeminde yer aldı. MYK’da ekonomi, sağlık, eğitim konuları da ele alındı, yaklaşan bütçe görüşmeleri ve Meclis gündemi de değerlendirildi.

İl kongrelerinin yarın biteceğini belirten CHP’li kurmaylar, 24 Ekim’de görülecek davanın konusuz kalacağını kaydetti. Kurmaylar, “İl kongrelerimiz bitince yeni kurultay delegelerimiz de seçilmiş olacak. Doğal olarak da 24’ündeki dava konusuz kalacak. Bundan sonraki tartışmalar olursa bile bireysel olur. Şimdi kurultay delegeleri de belirlenince bu sefer konuya mahâl hiçbir şey kalmamış olacak” dedi.

CHP PM perşembe günü toplanacak

Kurmaylar, "Zaten iki kere olağanüstü kurultay yaptık. Delege şaibe suçlamasını düşürdü. Şimdi de yeni yönetim belirlenecek" diyerek şöyle devam etti:

"Aslında iki olağanüstü kurultayın, davanın düşmesi için yeterli olması gerekiyor. Çünkü iki olağanüstü kurultay olağan kurultayı ‘yok hükmü’ne düşürdü. Yok hükmünde konusuz bir şeye niye kayyum ataması yapılsın? Yani olmayan bir şeyin tartışmasını yapmak doğru değil. Kayyum atanması ya da mutlak butlan ihtimali zerre yok. Ama her türlü hukuksuzluğa karşı olağan kurultayımızın tarihini de belirleyeceğiz."

Bu kapsamda CHP Parti Meclisi’nin (PM) 23 Ekim Perşembe günü toplanacağı öğrenildi.

"Beklentimiz davanın düşmesi"

CHP'li kurmaylar, 24 Ekim’deki davadan yine erteleme kararı çıkmasını değerlendirirken, "Bizim beklentimiz artık davanın düşmesi. Ama CHP’yi bu gündeme hapsetmek istiyorlar. Genel Başkanımız o yüzden sürekli ‘Sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir dava’ diyor. Bir ertleme kararı çıkarsa bunun için çıkar sadece. Ama biz bunu beklemiyoruz" dedi.

