CHP’de kritik saatler: Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde konuşacak

Mahkemenin CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesinin ardından partide başlayan tartışmalar sürüyordu.

Bugünkü grup toplantısında hem Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel kürsüye çıkacağını ilan ederken, iki taraf da TBMM Başkanlığı’na ayrı yazılar gönderdi.

Gözler CHP grubunda yaşanacaklara çevrilmişti. Bazı CHP’li milletvekilleri grup salonunda, toplantıyı izlemek için gelen partililer ise Meclis önünde bekliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde konuşacak

Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına katılmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

TBMM'ye giden Kılıçdaroğlu destekçisi partililer CHP Genel Merkezinde toplanmaya başladı, Genel Merkez'e miting otobüsü çekildi.

Kılıçdaroğlu grup toplantısına katılmayacağını açıkladıktan sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısını alıntılayan Kılıçdaroğlu “Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

"Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!

Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum.

Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum.

Biz biriz ve birlikteyiz."

Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum:



Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış… https://t.co/wtyb1OBhMw — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 9, 2026

Mansur Yavaş'tan çağrı

TBMM'deki gerginlik sürerken; Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan, Kılıçdaroğlu'na açık çağrı gelmişti.

Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan seslenen Yavaş, "Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP’li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir" dedi.

İşte Mansur Yavaş'ın o mesajı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,

Siz, Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz.

Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP’li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir.

Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu nedenle, CHP’nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır."

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,



Siz, Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz.



Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP’li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 9, 2026

Meclis önünde arbede yaşandı

Emniyet güçleri Meclis’in Dikmen ve Çankaya kapıları önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Girişlere yakın yerlerde çevik kuvvet ekipleri bekliyor.

Dikmen Kapısı önünde bekleyen partililerin bazıları Özel bazıları Kılıçdaroğlu lehine sloganlar attı, taraflar arasında kısa süreli gerginlik de yaşandı.

Gerginliği CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya araya girerek sakinleştirdi.

TBMM: Grup toplantısına ziyaretçi alınmayacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanlığı ve CHP Grup Başkanlığı’na yazı gönderdi. Grup toplantısına, Meclis yerleşkesi giriş kapılarında oluşan "ciddi güvenlik riski" gerekçesiyle ziyaretçi alınmayacağını açıklandı.

Kurtulmuş'un gönderdiği yazı şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 164'üncü maddesinin birinci fıkrası "Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bina, bahçe ve arsaların iç ve dış güvenliğiyle ilgili tertip ve tedbirleri almakla yükümlüdür." hükmünü amirdir. Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 09.06.2026 tarihinde gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde TBMM Yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski nedeniyle grup toplantınıza İçtüzüğün mezkûr hükmü doğrultusunda ziyaretçi alınmayacaktır."

Ferdi Zeyrek'in fotoğrafı CHP Grubu'nda

Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümünün birinci yılında CHP grup toplantı salonuna fotoğrafı getirildi.

Özel, dün Meclis'teki açıklamasında "Ferdi Zeyrek’i kürsüde anacağım. Partililerimizi yarınki grup toplantısına hem Ferdi Zeyrek’i anmaya hem partisine omuz vermeye davet ediyorum" demişti.

Özgür Özel, TBMM önüne geldi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM önünde yaptığı açıklamada, görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını ve ziyaretçi yasağının kalkmadığını söyledi. Başarır, dışarıda bekleyenlere teşekkür etmek üzere Özgür Özel'in TBMM Dikmen kapısına geleceğini duyurdu.

"Türkiye benimle değil sizinle gurur duyuyor"

Kendisine desteğe gelenleri selamlamak için TBMM'nin Dikmen kapısına giden Özgür Özel, kalabalığa şu sözlerle seslendi:

"Türkiye benimle değil sizinle gurur duyuyor. Siz bugün, kurtuluşun ve kuruluşun partisi olan CHP'ye, bu Meclis'i kurmuş olan, sandığı getirmiş olan CHP'ye karşı, onun seçtiği genel başkana, milletvekillerine karşı Ak Parti'nin girişimiyle yapılmaya çalışılan darbeyi bir kez daha şanlı Meclis'in kapıları önünden geri püskürttünüz.

Siz olmasaydınız baba ocağımıza sabahın 7'sinde gelen, genel merkezin önünden geçmemesi gereken tipler bir kez daha burada olacak, sanki CHP'nin misafiriymiş gibi içeri sokulacak, grup salonunu zorla ele geçirmeye çalışacaktı. Siz şunu gösterdiniz: İllerinde partinin hiçbir yerinde olmayanlar, umudu olmayanlar, partiye yakışmayanlar geldiler.

Kendilerine hiçbir şey vaat edilmemiş ama haklının yanında ve tarihin doğru tarafında durmak isteyen sizler o iri ama haksız hukuksuzlara karşı kendinizi siper ettiniz, helal olsun size."

"Önce kurultay sonra iktidar"

Birtakım toplama kalabalıklarla, bin kişiden meşruiyet devşirmeye çalışırsanız onların karşısına bu onurlu insanlar çıkar ve oyunu bozar. TBMM Başkanlığı bugün içeride olumsuz görüntüler olmasın diye aldığı kararla ziyaretçi yasağı getirdi. Sizin buradaki varlığınız bir grup toplantısını yaptırmak ya da işgal girişimini engellemekten öte partinin hukukuna, sandığa ve hepimizin geleceğine sahip çıkmaktır.

Belki grup salonu sizlerin bu onurlu ve cesur bedenlerinizden mahrum ancak sizlerin varlığınıza müteşekkiriz. Üzerinize düşeni öyle bir yaptınız ki unutulmayacak duruşlardan biri olarak geçti tarihe. İki ses geliyor, biri Kurultay diğer iktidar. Önce kurultayı yapacağız sonra iktidar olacağız. Hepinizle gurur duyuyorum. Hepinize minnet duyuyorum. Asla teslim olmayacağımı bilmenizi isterim."

Özgür Özel ve Mansur Yavaş Manisa'ya gidecek

Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı'nın ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Manisa'ya hareket edecek. Özel ve Yavaş, Manisa'da yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek'in anma etkinliklerine katılacak.