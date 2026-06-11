CHP'de kritik saatler: PM toplantısı öncesi Genel Merkez'e ziyaretçi yasağı getirildi
CHP’de mutlak butlan kararının ardından göreve getirilen Parti Meclisi (PM) üyeleri bugün ilk kez toplanacak. Genel Merkez’de saat 13:00’te yapılacak toplantı öncesi, ziyaretçi yasağı getirilerek binaya yalnızca MYK ve PM üyeleri ile parti personelinin girişine izin verildi.
CHP’de mutlak butlan kararının ardından göreve getirilen Parti Meclisi (PM) üyeleri bugün ilk kez toplanacak. Genel Merkezde saat 13:00'te yapılacak toplantı öncesi CHP Genel Merkezi'ne ziyaretçi yasağı getirildi.
CHP Genel Merkezi'nin kapısına, “Parti Meclisi Toplantısı nedeniyle Genel Merkez'e ziyaretçi kabul edilmeyecektir” şeklinde bir yazı asıldı.
Genel Merkez'e yalnızca MYK ve PM üyeleri ile parti personeli giriş yapabilecek.