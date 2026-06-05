CHP’de kriz derinleşiyor: Kurultay, yargı ve “mutlak butlan” kararıyla yeni siyasi dönem

CHP’de 14 ve 28 Mayıs 2023 seçim yenilgisiyle başlayan değişim tartışmaları, kurultay süreci, yerel seçim zaferi ve Saraçhane mitingleriyle büyüyerek parti içinde sert bir güç mücadelesine dönüştü.

Ancak 21 Mayıs 2026’da verilen “mutlak butlan” kararı, 38. Olağan Kurultay’ın iptali ve parti yönetiminin görevden düşürülmesiyle birlikte bu süreci yeni ve kritik bir aşamaya taşıdı.

Mahkeme kararının ardından Özgür Özel ve mevcut yönetimin yetkileri sona ererken, parti organları kurultay öncesi yapıya döndürüldü ve Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık görevine getirildi. Bu gelişme, CHP’de uzun süredir devam eden “değişim–devamlılık” hattındaki gerilimi daha da artırdı.

Kurultay çağrısı ve imza süreci

Özgür Özel ve ekibi, olağanüstü kurultay toplanması için 12 Temmuz tarihini işaret ederken, bu sürecin fiilen delegelerin imzalarıyla ilerletilmesi planlanıyor.

Parti yönetiminin görevden uzaklaştırılan kanadına göre 900’e yakın delegenin imza verdiği belirtilirken, CHP milletvekillerinin büyük bölümü de kurultayın toplanması yönünde çağrı yaptı.

Ancak 27 milletvekilinin bu çağrıya imza atmaması, parti içi bölünmüşlüğün sürdüğüne işaret ediyor. Kurultayın zamanında yapılmaması halinde CHP’nin seçime girme yeterliliğini kaybetme ihtimali de tartışılıyor.

Yargı süreci ve baskı tartışması

Kurultay süreci devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 38. Olağan Kurultay delegelerine yönelik MASAK raporları, banka hareketleri ve SGK kayıtlarını talep etmesi yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Özgür Özel’e yakın isimler bu adımı “delegeleri baskı altına alma girişimi” olarak yorumlarken, karşı taraf sürecin hukuki bir inceleme olduğunu savunuyor.

Aynı zamanda Kılıçdaroğlu cephesi, mevcut şartlarda olağanüstü kurultay yapılmasının hukuken mümkün olmadığını belirterek sürecin yargı kararlarıyla şekilleneceğini ifade ediyor.

“Olağanüstü kurultay olacak mı?” sorusu

CHP içinde temel tartışma, olağanüstü kurultayın toplanıp toplanamayacağına odaklanmış durumda.

Özel ekibi, delegelerin imzalarıyla bu sürecin aşılabileceğini savunurken, karşı taraf mevcut hukuki tablo nedeniyle kurultay çağrısının geçerliliğinin tartışmalı olduğunu dile getiriyor.

Bu noktada CHP, hem siyasi hem de hukuki yolların iç içe geçtiği bir belirsizlik sürecine girmiş durumda.

Yeni parti tartışması ve “alternatif senaryolar”

Kulislerde en çok konuşulan başlıklardan biri ise değişimci kanadın olası hamleleri. Özgür Özel daha önce yaptığı açıklamalarda “CHP’yi bırakmadan mücadele” vurgusu yaparken, bazı kurmaylar ise mevcut hukuki ve siyasi baskıların sürmesi halinde farklı alternatiflerin de değerlendirildiğini belirtiyor.

Bu alternatifler arasında, CHP’den ayrılarak yeni bir siyasi oluşum ya da hazır seçime girme yeterliliği olan bir parti üzerinden yol yürünmesi ihtimali de yer alıyor. Ancak bu seçenek parti içinde tam bir mutabakat sağlamış değil.

Yargıtay ve zaman baskısı

Sürecin bir diğer kritik ayağını ise Yargıtay’ın vereceği nihai karar oluşturuyor. İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararına yapılan temyiz başvurusunun ne zaman sonuçlanacağı belirsizliğini korurken, hukuk çevreleri kararın kısa vadede çıkmayabileceğini değerlendiriyor.

Bu durum, CHP içindeki tüm aktörlerin “zaman baskısı” altında hareket etmesine neden oluyor.

Siyasi denklem değişiyor

Saraçhane mitingleriyle kitlesel bir muhalefet hattı oluşturan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun başını çektiği değişimci ekip, süreci yalnızca bir parti içi mücadele olarak değil, daha geniş bir siyasi dönüşüm olarak tanımlıyor.

Ancak 2026’daki “mutlak butlan” kararı, bu hattı tersine çevirerek CHP’de güç dengelerini yeniden tartışmaya açtı.

CHP’de yaşanan süreç artık yalnızca bir liderlik yarışı değil; kurultay, yargı kararları, olağanüstü kurultay çağrısı ve olası siyasi ayrışmalarla birlikte çok katmanlı bir güç mücadelesine dönüşmüş durumda.

Parti, hem hukuki hem de siyasi seçeneklerin iç içe geçtiği bir dönemde kritik bir yol ayrımında bulunuyor.