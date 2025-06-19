CHP’de kurultay gerilimi: 81 il başkanı bugün Ankara’da toplanıyor

Cumhuriyet’in haberine göre, il başkanlarının CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Mutlak butlan ya da kayyum kararını tanımam” açıklamasının arkasında durduğu, toplantı sonrasında da parti yönetimine destek veren ortak bir bildiri yayımlayabilecekleri belirtiliyor.

Öte yandan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar ise, “Kemal Bey’in kurultay sürecine dair herhangi bir bilgisi yok. Bu nedenle sürecin temiz ya da kirli olduğuna dair yorum yapması mümkün değil” diyerek, Kılıçdaroğlu’nun kurultay sürecinin ‘tertemiz’ olduğu yönündeki açıklamaları yaptığı iddialarını reddediyor.

Kurultaya ilişkin tartışmaların devam etmesi ve İBB’ye yönelik operasyonların artması üzerine CHP’nin il başkanları, durum değerlendirmesi yapmak amacıyla toplanma kararı aldı.