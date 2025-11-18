CHP'de kurultay gündemi: Parti yönetimi ve programında nasıl değişiklikler bekleniyor?

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere partili belediyeler ve parti tüzel kişiliğine yönelik davalar ve soruşturmalar nedeniyle en zor dönemlerinden birini geçiren CHP, kurultaya ilişkin hukuki tartışmaları bertaraf etmek için olağan kurultay takvimini hızlandırmış ve ay sonu için de kurultay kararı almıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay davasını açığa düşürmek için gerçekleştirilen iki olağanüstü kurultayda da zorunlu nedenlerle ayrılanlar dışında, ne parti yönetimi, ne de tüzükte herhangi bir değişikliğe gitmedi. Ancak, partiyi 2028 seçimlerine götürecek kadronun belirleneceği 39. Olağan Kurultay'da, çarşaf liste ile belirlenecek Parti Meclisi (PM), daha sonra Özel tarafından belirlenecek Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) yapısı ve üyelerinde kapsamlı değişiklik beklentisi yüksek.

Yeni sağ açılım, taban ittifakı ile mi sağlanacak?

2023 seçimlerinde ittifak ortağı olan partilerden CHP'ye geçen bazı milletvekili ve siyasetçilerin de parti yönetim listelerinde yer alacağı konuşuluyor. Parti kulislerinde PM'ye girecek isimler arasında DEVA Partisi kökenli Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, İstanbul Milletekili Evrim Rızvanoğlu, DP kökenli İzmir Milletvekili Salih Uzun, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı da olan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu Üyesi ve eski Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem sayılıyor.

CHP'de 2023 seçimlerindeki yenilginin ardından "parti ittifakları"na şimdilik mesafeli duruluyor. Bunun yerine yerel seçimlerde başarıyı getiren "taban ittifakı"nın genişletilmesi gerektiği savunuluyor. Bazı parti kurmayları, transfer edilen siyasetçilerin parti yönetiminde yer verilmesi gerekliliğini, "taban ittifakı" yaklaşımına bağlıyor:

"İleride parti ittifakı olur olmaz, o ayrı bir konu. Ama bize gelen arkadaşlarımızın çoğu zaten CHP listelerinden seçilenler. Partide başarılı veya sağ tabanda etkisi olan isimler. Bu isimlerin yönetime girmesi, ittifakı bir anlamda parti içinde sağlamaya, taban ittifakına dönük bir adım olarak görülebilir."

"Milletvekili ağırlığı artabilir"

2023 kurultayına "değişim" sloganıyla giden CHP lideri Özgür Özel, parti yönetiminde genç ve kadınları öncelemiş, "gölge kabine"yi de içine alan geniş bir MYK belirlemişti. Kulislerde gölge kabineden istenen verimin alınamadığı, uzun süredir konuşuluyor. Ayrıca, yönetimde "deneyimli" siyasetçilerin az olması da bir başka eleştiri konusu. Özel'in ilk PM'sinde Ekrem İmamoğlu etkisi ve ağırlığı da biliniyor.

Özel'in, parti tüzüğü doğrultusunda "genç ve kadın" kotasını eksiksiz uygulaması ve bu kesimleri yine parti yönetimine taşıma stratejisini önemli ölçüde koruması bekleniyor. Ancak, parti aleyhine açılan davalar ve son olarak İBB iddianamesindeki "kapatma ihbarı" da dikkate alarak, parti yönetiminde bazı deneyimli hukukçu siyasetçilere yer verilmesi bekleniyor.

Soruşturmalar nedeniyle olası gözaltı ve tutuklamalara karşı da PM'de ve daha sonra belirlenecek MYK'da "dokunulmazlık" nedeniyle milletvekili ağırlığının artmasının sürpriz olmayacağı belirtiliyor.

"Gölge kabine cumhurbaşkanlığı aday ofisine kaydırılabilir"

CHP kaynaklarının verdiği bilgiye göre, MYK dışına çıkarılması düşünülen gölge kabinenin ise Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne kaydırılması söz konusu olabilir ve yapısı da değiştirilebilir.

"Gölge kabine" yerine, temel politikaların belirleneceği "masa" veya "komisyon" şeklinde bir yapılanmaya gidilmesi planlanıyor. Bazı CHP yöneticileri ise bu yapılanmanın daha ileri bir tarihe bırakılabileceğini de savunuyor.

İktidar, mücadele, adalet temaları

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nın ana sloganları ise "iktidar, mücadele ve adalet" temaları üzerine oturtulacak. Bu çerçevede, Genel Başkan Özel'e üç farklı tema önerdiklerini belirten bir parti yöneticisi, "İBB iddianamesi veya partiye yönelik davaların kurultayı gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Onun için mücadele diyoruz, adalet diyoruz ve tabii 'gitmem' diyen AKP'yi ilk seçimde yenerek iktidar kararlılığındayız, diyoruz" bilgisini paylaştı.

Muhalifler liste çıkaracak mı?

BBC Türkçe'nin derlediği habere göre, parti hakkındaki davalar ve soruşturmalar sonrasında son iki olağanüstü kurultaydan güçlenerek çıkan CHP lideri Özgür Özel'in karşısına aday çıkması beklenmiyor. Soruşturmalar ve davalar karşısındaki performansının tabanda da konsolidasyonu sağladığı konuşulan Özel'in, daha "kapsayıcı" bir PM listesi çıkarması gerektiği bazı yakın kurmayları tarafından da dile getiriliyor.

Bu görüşü savunanlar, çarşaf liste yöntemi ile yapılacak PM için Özel'in daha geniş bir "anahtar" liste hazırlayarak, bazı muhalif isimlere de yer vereceğini söylüyor.

Kurultay davası nedeniyle yapılan 21. Olağan Kurultay'da Özel'e karşı "denge denetleme" listesi çıkaran İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın ise bu kez liste çıkarmayacağı belirtiliyor. Ancak Salıcı'nın Özel'in listesinde de yer alması beklenmiyor. Önceki kurultaylarda olduğu gibi PM için bireysel yarış olabileceği öngörülüyor.

Program 17 yıl sonra değişecek

39. Olağan Kurultay, sadece parti kadroları değil, programının da yenilenecek olması nedeniyle önemli görülüyor. Partinin kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül'ü de içeren kuruluş haftası etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz Eylül ayında Program Çalıştayı gerçekleştirilmişti.