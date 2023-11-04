CHP'de kurultay günü... Ekonomim gelişmeleri anbean aktarıyor: Cihaner adaylıktan çekildi

CHP’de bugüne kadar yedi genel başkan görev yaptı. Bugün yeni genel başkanı belirlemek üzere 1368 delege sandık başına gidiyor.

Ekonomi Gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı Ankara Arena'dan gelişmeleri anbean aktarıyor.

11:30: CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Kurultay'ın yapılacağı salona girdi.

10:25: İlhan Cihaner'in adaylıktan çekildiği öğrenildi. Cihaner, "Antidemokratik yarışın parçası olmayı reddediyorum" dedi. Cihaner sosyal medyadan sert bir mesaj yayınladı. Mesajdan öne çıkan bölümler şöyle:

* Yoğun bir medya manipülasyonu ile güç algısı yaratılarak kurultay süreci yalnızca iki kişinin yarıştığı “siyasetsiz” bir psikolojik savaşa dönüştürülmüştür.

* “Vatan Cephesi” katılımlarını andıran imza açıklamaları baskıya dönüştürülerek diğer aday adaylarının demokratik temsilleri engellenmiştir.

* Bu anti demokratik, siyasetsiz ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz.

10:15: CHP kurultayındaki gazeteciler göğüslerinde "Gazetecilik yapıyoruz, o kadar" yazılı bir notla görev yapıyor.

10:00: Basın mensuplarının CHP kurultayına ilgisi yoğun.

09:55: CHP delegeleri salona girip yerlerini almaya başladı.

09:30: Kurultay salonuna asılan ve "Yalnız" sözcüğünün yanlış yazdılığı pankartın düzeltildiği görülüyor. "Yanlız" şeklinde hatalı yazılan pankart sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.

"Yalnız" sözcüğünün yanlış yazıldığı pankartın değiştirildiği görülüyor.

09:00: Kurultay 10.00'da başlayacak. Ancak spor salonu saat 09.10 itibarıyla doldu. Sadece delegeler yok. Partililer tüm tribünleri sabahın erken saatlerinden itibaren doldurdu. Basına ayrılan yerlerde bile partililer var. Salonda birkaç kez basına ayrılan yerlerin boşaltılması icin anons yapılmak zorunda kaldı.

Salonun sol tarafı Özgür Özel destekçilerine ayrıldı.

Salonun sol tarafındaki Özgür Özel'i destekleyen pankartlarda, adayın ön ismi kullanılarak mesaj veriliyor: "Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde özgür CHP", "Güçlü örgüt, özgür gelecek", "Değişim yüzyılı, yüzyılın değişimi", "Özgür CHP, özgür Türkiye".

Salonun sağ tarafında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri oturuyor.

Salonun sağ tarafında ise Kılıçdaroğlu ile özdeşleşmiş "Hak Hukuk Adalet" pankartı hemen dikkati çekiyor. Bu tarafta ayrıca "Emekçiler, kadınlar ve gençlik Bay Kemal'de birleştik", "Kılıçdaroğlu halktır, halk yenilmez" pankartları göze çarpıyor.

Divan Başkanı İmamoğlu

CHP bugüne kadar 19’u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirdi. Bugün başlayacak ve yarın devam edecek kurultay ise 38’in olağan kurultay olarak tarihe geçiyor. Kurultay’ın sloganı “İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik” olacak.

Divan Başkanlığı’nı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üstlenecek.

Yarışın 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel arasında geçmesi bekleniyor.

Öymen ve Cihaner de aday ancak...

CHP eski PM üyelerinden Örsan Öymen ile eski milletvekili İlhan Cihaner de aday adaylıklarını ilan ettiler. (Cihaner kurultay öncesi adaylıktan çekildiğini duyurdu.)

CHP Genel Başkanlığı’na aday olabilmek için 68 (delegelerden en az yüzde 5'ine karşılık geliyor), Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası gerekiyor.

Bu nedenle Kılıçdaroğlu ve Özel dışındaki arayların yeterli imzayı toplamasına zor gözüyle bakılıyor.

PM ile YDK da belirlenecek

38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.

Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanırsa PM seçimleri "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Uzlaşma olmaması halinde her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak. 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.