  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'de kurultay günü: Hazırlıklar tamamlandı, parti programı 17 yıl sonra değişecek
Takip Et

CHP'de kurultay günü: Hazırlıklar tamamlandı, parti programı 17 yıl sonra değişecek

CHP, “Şimdi iktidar zamanı” sloganıyla gerçekleştireceği üç günlük 39. Olağan Kurultayı’na bugün başlayacak. Kurultayda 17 yıl sonra parti programının değişmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tek aday olarak gittiği kurultayda programın genel çerçevesini anlatacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'de kurultay günü: Hazırlıklar tamamlandı, parti programı 17 yıl sonra değişecek
Takip Et

CHP’nin üç gün sürecek 39. Olağan Kurultayı, “Şimdi iktidar zamanı” sloganıyla bugün başlayacak.

Kurultayda parti programında 17 yıl sonra yapılacak değişiklik delegelerin oylarına sunulacak ve program metninde değişiklik için kurultay divanına önerge verilebilecek.

Kurultayın bugünkü ayağında parti tüzüğünde de değişiklik yapılması bekleniyor.

CHP, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisleri’ne daha kurumsal bir kimlik kazandırarak Gölge Kabine’yi partinin Merkez Yönetim Kurulu’ndan ayırmayı hedefliyor. 

CHP lideri Özgür Özel'in kurultayın iki gününde iki ayrı konuşma yapması bekleniyor.

Kulislere yansıyan bilgilerde Özel’in bugün yeni parti programını kısaca açıklayan, CHP’nin iktidar vizyonunu anlatan bir konuşma yapacağı belirtildi. Bugün, genel başkan yardımcıları programla ilgili kendi alanlarında sunumlar da yapacak.

Özel, yarın da CHP genel başkanlarının geleneksel selamlamalarıyla başlayan kurultay konuşmalarından birini yaparak genel başkanlığıyla geçen iki yılı değerlendirecek.

Özgür Özel'den Kürt seçmen açıklaması: Duygusal kopuşu hak ettiğimizi düşünmüyorumÖzgür Özel'den Kürt seçmen açıklaması: Duygusal kopuşu hak ettiğimizi düşünmüyorumGündem
CHP, 39. Olağan Kurultay’a hazırlanıyor: Neler bekleniyor?CHP, 39. Olağan Kurultay’a hazırlanıyor: Neler bekleniyor?Gündem
Gündem
Papa 14. Leo: Ziyaret logosundaki köprü, Türkiye'nin dünyadaki rolünü anlatıyor
Papa 14. Leo: Ziyaret logosundaki köprü, Türkiye'nin dünyadaki rolünü anlatıyor
İstanbul Esenyurt'ta otele el bombası atıldı: Ekipler olay yerinde
İstanbul Esenyurt'ta otele el bombası atıldı: Ekipler olay yerinde
The Washington Post: Maduro, Türkiye'ye sığınacak!
Maduro, Türkiye'ye sığınacak!
Mardin’de aile katliamında soruşturma derinleşti: Tutuklu sayısı ikiye çıktı
Mardin’de aile katliamında soruşturma derinleşti: Tutuklu sayısı ikiye çıktı
Veteriner laboratuvarlarına yeni düzenleme: Kuruluş ve çalışma izinleri yeniden belirlendi
Veteriner laboratuvarlarına yeni düzenleme: Kuruluş ve çalışma izinleri yeniden belirlendi
Özgür Özel'den Kürt seçmen açıklaması: Duygusal kopuşu hak ettiğimizi düşünmüyorum
Özgür Özel'den Kürt seçmen açıklaması: Duygusal kopuşu hak ettiğimizi düşünmüyorum