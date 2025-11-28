CHP'de kurultay günü: Hazırlıklar tamamlandı, parti programı 17 yıl sonra değişecek

CHP’nin üç gün sürecek 39. Olağan Kurultayı, “Şimdi iktidar zamanı” sloganıyla bugün başlayacak.

Kurultayda parti programında 17 yıl sonra yapılacak değişiklik delegelerin oylarına sunulacak ve program metninde değişiklik için kurultay divanına önerge verilebilecek.

Kurultayın bugünkü ayağında parti tüzüğünde de değişiklik yapılması bekleniyor.

CHP, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisleri’ne daha kurumsal bir kimlik kazandırarak Gölge Kabine’yi partinin Merkez Yönetim Kurulu’ndan ayırmayı hedefliyor.

CHP lideri Özgür Özel'in kurultayın iki gününde iki ayrı konuşma yapması bekleniyor.

Kulislere yansıyan bilgilerde Özel’in bugün yeni parti programını kısaca açıklayan, CHP’nin iktidar vizyonunu anlatan bir konuşma yapacağı belirtildi. Bugün, genel başkan yardımcıları programla ilgili kendi alanlarında sunumlar da yapacak.

Özel, yarın da CHP genel başkanlarının geleneksel selamlamalarıyla başlayan kurultay konuşmalarından birini yaparak genel başkanlığıyla geçen iki yılı değerlendirecek.