CHP'de kurultay için toplanan imza sayısı 700'ü geçti
CHP Genel Başkanlığı görevinden mahkeme kararıyla uzaklaştırılan Özgür Özel'in çağrısıyla başlanan imza sürecinde, ilk gün sonunda 700'ün üzerinde delegenin imzasıyla Olağanüstü Kurultay için gerekli yeter sayıya ulaşıldı.
ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgilere göre, Özgür Özel'in delegelere yaptığı Olağanüstü Kurultay çağrısının ardından Kurultayı toplamak için yeterli imza bugün saat 16.00 itibarıyla toplandı.
Gün sonunda 700'ün biraz üzerinde delegenin Olağanüstü Kurultay için imza verdiği öğrenildi. Olağanüstü Kurultay için imza toplama işleminin yarın da devam edeceği belirtildi.