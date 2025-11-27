CHP'de kurultay öncesi MYK toplandı
CHP'de 39. Olağan Kurultay öncesi MYK son toplantısını gerçekleştirdi. MYK'de, yarın başlayacak ve 3 gün sürecek kurultaya ilişkin son değerlendirmeler yapıldı.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 28-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 39. Olağan Kurultay öncesi son toplantısını yaptı.
Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü.
MYK'de, yarın başlayacak ve üç gün sürecek kurultaya ilişkin son değerlendirmeler yapıldı.
Özel bugün ayrıca Parti Meclisi ve İl Başkanları toplantılarına da katılacak.