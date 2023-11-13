CHP'de kurultay sonrası ilk MYK toplantısı
CHP MYK, Özgür Özel'in başkanlığa seçilmesinin ardından ilk kez toplandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 38. Olağan Kurultay sonrası ilk kez toplandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde, 38. Olağan Kurultay sonrasında ilk MYK toplantısına başkanlık yapıyor.
Kurultay sonrası ilk Parti Meclisi toplantısı, 11 Kasım 2023 Cumartesi günü yapılmıştı. CHP Genel Başkanı Özel, toplantıda, partinin yeni MYK üyelerini açıklamıştı.