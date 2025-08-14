  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'de kurultay süreci resmen başladı
Takip Et

CHP'de kurultay süreci resmen başladı

CHP’de kurultay takvimi delege seçimi ile işlemeye başladı.Takvime göre 13 Ağustos -7 Eylül tarihleri arasında delege seçim süreci tamamlanacak. İlçe kongreleri ise 13 Eylül’de başlayacak, 5 Ekim’de sona erecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'de kurultay süreci resmen başladı
Takip Et

CHP'nin kurultay takvimine göre, ilçe kongrelerinin ardından, il kongreleri 11 Ekim’de başlayacak.

Kasım’da sona ermesi planlanan il kongrelerinin ardından da olağan kurultay için tarih belirlenecek.

Gözler bir yandan da "şaibe" iddiasıyla 38. Olağan Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davada.

Davanın bir sonraki duruşması 15 Eylül’de görülecek.

Konut yatırımcısı en çok hangi illeri tercih ediyor? İşte konut alımının en yüksek olduğu 10 şehirKonut yatırımcısı en çok hangi illeri tercih ediyor? İşte konut alımının en yüksek olduğu 10 şehirEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 14 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 14 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu rüzgar uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu rüzgar uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (14 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (14 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Gündem
Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti! Kimlikleri belli oldu
Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti! Kimlikleri belli oldu
Ekrem İmamoğlu bel ağrısı şikayetiyle hastaneye sevk edildi
Ekrem İmamoğlu bel ağrısı şikayetiyle hastaneye sevk edildi
Mersin’de orman yangını: Ekipler alevlerin içinden geçerek zor anlar yaşadı (Video)
Mersin’de orman yangını: Ekipler alevlerin içinden geçerek zor anlar yaşadı (Video)
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması | 13 kişi adliyeye sevk edildi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması | 13 kişi adliyeye sevk edildi
TCMB; Saracoğlu, Serdengeçti, Ersel ve Kumcu yeni kuşaklara anlatacak
TCMB; Saracoğlu, Serdengeçti, Ersel ve Kumcu yeni kuşaklara anlatacak
İzmir Buca'daki orman yangınıyla ilgili 1 tutuklama
İzmir Buca'daki orman yangınıyla ilgili 1 tutuklama