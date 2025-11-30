CHP'de kurultayın son günü: İşte Özgür Özel'in anahtar listesi

Ankara Spor Salonu'ndaki Kurultay, son gündem maddelerini uygulamak üzere saat 08:00'de yeniden toplandı. Parti Meclisi üyelik başvuruları, kurultayın ikinci gününün tamamlanması itibarıyla başladı.

Üyelik başvuruları kurultayın üçüncü gününde, saat 10:30’da sona erdi. CHP Parti Meclisi üyeliği için 151, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 37 başvuru yapıldı.

"Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı kurultayın bugünkü gündem maddesine göre Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) seçimleri yapılacak.

Kurultayın ilk gününde tüzükte yapılan değişiklikle 52 kişiden oluşan PM, 70'e; sekiz kişiden oluşan BKSP ise 10 kişiye çıkarılmıştı. Bu kapsamda Özel bugün 80 kişilik bir anahtar liste oluşturacak.

Anahtar listesi belli oldu

Halk TV'nin aktardığına göre Özel’in, Parti Meclisi seçimi için sunduğu anahtar liste şekillenmeye başladı.

Mevcut Parti Meclisi’ndeki 49 ismin yeri korundu, 31 yeni isim listede yer aldı:

•Eski İstanbul Milletvekili, hukukçu İlhan Cihaner

•Ekonomist Ozan Bingöl

•Ekonomist Güldem Atabay

•İzmir Milletvekili Salih Uzun

•Eski Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Murat Arslan

•Ekonomist Kerim Rota

•Ekonomist Oya Ünlü Kızıl

•Ekonomist Serkan Özcan

•Eski TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu

•Diş hekimi Nihat Dağ

•Anayasa hukukçusu Şule Özsoy Boyunsuz

•İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu

•Eski Lefkoşa Büyükelçisi Ömer Kaya Türkmen

•Siyaset bilimci Barış Övgün

•Eski CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil

•Sanatçı Arif Sağ'ın oğlu Tolga Sağ gibi isimler Özel'in anahtar listesinde yer alan isimlerden bazıları.

CHP Olağan Kurultayı, son gün seçimleriyle çalışmalarını tamamlayacak.