CHP'de kurultayın son günü: Parti Meclisi üyeliği için 151 aday başvuru yaptı

Ankara Spor Salonu'ndaki Kurultay, son gündem maddelerini uygulamak üzere saat 08:00'de yeniden toplandı. Parti Meclisi üyelik başvuruları, kurultayın ikinci gününün tamamlanması itibarıyla başladı.

Üyelik başvuruları kurultayın üçüncü gününde, saat 10:30’da sona erdi. CHP Parti Meclisi üyeliği için 151, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 37 başvuru yapıldı.

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığına yeniden seçildiği Kurultay'ın ilk iki gününde parti programı, tüzük ve Kurultay Yönetmeliği değişiklikleri yapıldı, çalışma ve hesap raporları ile Kurultay Sonuç Bildirgesi raporu kabul edildi.

Kurultay'ın üçüncü gününde ise partinin kayıtlı bin 385 delegesi, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyelerini seçecek.

Kurultay'da yapılan tüzük değişikliğine göre PM üye sayısı, 60'tan 80'e çıkarıldı. Buna göre delegeler, 80 kişilik PM listesini belirleyecek.

CHP Olağan Kurultayı, son gün seçimleriyle çalışmalarını tamamlayacak.