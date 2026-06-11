CHP'de liste yarın genişleyebilir: Bazı belediye başkanlarının ihracı istenecek

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak Parti Meclisi öncesi sabah saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Özgür Özel ile hareket eden 28 isim, 57 üyesi bulunan Parti Meclisi'nden istifa etti. Böylece PM'deki üye sayısı 40'ın altına düştü. Parti tüzüğü gereği 45 gün içinde kurultaya gidilmesi gerekiyor.

CHP Tüzüğü - Madde 24/3:

“Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır.”

Yarın partiden ihraçlar devam edebilir

Sözcü TV muhabiri Emre Sercan İke'nin aktardığı kulis bilgilerine göre ihraçlara yarın (12 Haziran Cuma günü) devam edilecek.

Aralarında belediye başkanları ve milletvekillerinin yer aldığı çok sayıda ismin 12 Haziran tarihli MYK Toplantısı ile partiden uzaklaştırılacağı bildirildi.

Kimler ihraç edildi?

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu MYK 9 ismin ihraç edilmesini istemişti.

Bu isimler arasında, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut yer aldı.