CHP'de Mansur Yavaş'ın çağrısının ardından eylem planı hazırlığı

CHP yönetimi, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili "ortak tutum belirlenmesi" yönündeki çağrısının ardından yeni bir eylem planı belirleme kararı aldı.

Parti yönetimi yeni eylem kararı için tüm kurullarla toplantılar düzenleyecek.

CHP'nin eylem planı içinde "sine-i millet" veya belediye başkanlarının istifası seçeneği ise bulunmuyor.

Küresel İlerici Seferberlik (GBM) toplantısı için İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasının ardından Türkiye'ye dönüşte partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) İstanbul'da olağanüstü topladı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayım'ın aktardığı habere göre toplantıda, belediyelere yönelik operasyonlara karşı izlenecek strateji ele alındı.

Aynı toplantıda Yavaş'ın partinin ortak tutum belirlemesi yönündeki çağrısı da değerlendirildi ve tüm yetkili kurulların katılımıyla geniş kapsamlı bir değerlendirme yapılması kararlaştırıldı.

25 Nisan'da partili belediye başkanları Ankara'da toplanacak

İstanbul'da olduğu için Yavaş'la bir telefon görüşmesi yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Nisan'da partili tüm belediye başkanlarını Ankara'da toplayacak, Yavaş'la da ayrıca yüz yüze görüşecek.

CHP belediyelerine yönelik soruşturmalar son dönemde yeniden hız kazandı.

Son iki ayda Bolu, Uşak ve Bursa belediye başkanları tutuklandı.

CHP yönetimi soruşturmaların siyasi amaçlarla yapıldığını savunuyor.

Mansur Yavaş ne dedi?

Mansur Yavaş, 18 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, yerel yönetimlere yönelik baskının arttığını belirterek, "Hukuk askıya alındı, her gün yeni bir operasyonla uyanıyoruz. Biz bunu seyredemeyiz" demişti.

İspanya seyahati dönüşünde Özel ile de görüşeceğini belirten Yavaş, "Topluca bir karar almamız ve bu kararı tüm dünyaya duyurmamız gerekiyor" çağrısı yapmıştı.

Öte yandan 14 Nisan'da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 2023 yılında Karabük'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçim mitingi için belediyeye ait araçların kullanıldığı iddiasıyla Yavaş hakkında soruşturma izni vermişti.

Yavaş, 17 Nisan'da yaptığı basın toplantısında belediyeye yönelik soruşturma izninin hukuki dayanağının olmadığını savunmuş ve "Biz para yemiyoruz, haram yemiyoruz, bulamazsınız" demişti.

CHP kulislerinde neler konuşuluyor?

Sayım'ın aktarddığına göre CHP kulislerinde Yavaş'ın son çağrısının belediye başkanlarının toplu istifası veya sine-i millet çağrısı anlamına gelmediği özellikle vurgulanıyor.

MYK kararıyla parti yönetiminin milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, belediye başkanları ve il başkanlarıyla bir araya gelerek ortak akılla yeni bir eylem planı ve yol haritası belirlemesi bekleniyor.

Parti kulislerinde bu kararın Yavaş'ın talebiyle de uyumlu olduğu söyleniyor.

Belediyelere yönelik artan soruşturma baskısı nedeniyle bürokratların imza atmaktan çekindiği ve hizmetlerin aksama riskiyle karşı karşıya olması nedeniyle de Yavaş'ın bu çağrıyı yaptığı ifade ediliyor.

MYK sonrasında açıklama yapan CHP Sözcüsü Zeynel Emre de gündemlerinde "sine-i millet veya toplu istifa" seçeneği olmadığını söyledi.

Zeynel Emre, "Milletin bize verdiği iradeyi, milletin bize verdiği mührü ancak millet geri alabilir. Kamuoyunda belirli çevrelerde belediye başkanlıkları ve meclis üyeliklerinden istifa edilme yönündeki bazı konuşmaların geçtiğini görüyoruz. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bizim böyle bir irademiz yoktur" dedi.

Emre, Yavaş'ın toplu istifa gibi bir görüşü veya talebinin olmadığını sözlerine ekledi.

Yoğun görüşme trafiği başlıyor

Emre'nin verdiği bilgiye göre ara seçim çağrısı nedeniyle muhalefet liderleriyle yaptığı görüşme turunu tamamlayan CHP lideri Özel, 22 Nisan'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşecek.

Özel, operasyonlara yönelik yeni eylem planı konusunda görüşlerini almak için 25 Nisan Cumartesi günü partili belediye başkanları ile toplantı yapacak.

Özel kendisiyle görüşmek istediğini açıklayan Yavaş'la da ayrıca bir görüşme yapacak.

Partinin ortak eylem planı için milletvekilleri ile 10-15'li gruplar halinde görüşmeler yapması kararlaştırılan Özel, 27 Nisan'da da Parti Meclisi'ni toplayacak.

Bu toplantılarda belediyelere yönelik operasyonların yanı sıra, istinaf mahkemesinde bulunan "mutlak butlan" davası dosyasından parti aleyhine karar çıkması halinde alternatif parti seçeneği dahil, izlenecek yol haritasının ele alınması bekleniyor.