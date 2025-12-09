CHP'de Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın ihracı istendi

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır hakkında, parti yönetimi tarafından “tedbirli kesin ihraç” talebiyle işlem başlatıldı. Konunun değerlendirilmesi amacıyla dosya Parti Meclisi’ne gönderildi.

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre yaptığı açıklamada, “Merkez Yürütme Kurulu, Hasan Ufuk Çakır’ı kesin ihraç talebiyle Parti Meclisi’ne sevk etti. Nihai kararı PM verecek” ifadelerini kullandı.

CHP yönetimine yönelik eleştiriler

Çakır, son günlerde CHP yönetimine yönelik eleştirileriyle dikkat çekiyordu. Bir televizyon programında yaptığı açıklamalarda parti içindeki bazı isimler hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır’la ilgili sözleri kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Parti yönetimini eleştiren Çakır, eski genel başkana desteğini açıkça dile getirmişti. Medya üzerinden yaptığı çıkışlarda “arınma” çağrısı yapması da dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.