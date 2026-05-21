CHP'de 'mutlak butlan' krizi: Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen için ihraç talebi

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in "Ben de Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşan vekillerden birisiyim. Mutlak butlan yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum" sözleri nedeniyle disipline sevk edilmesine karar verildi. Kararı, CHP Sözcüsü Zeynel Emre duyurdu.

"MYK‘da görüştük"

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, "Bugün itibari ile üzülerek ifade ediyorum Gaziantep milletvekilimiz Hasan Öztürkmen‘in butlan karşısında 'butlan gelirse buna karşı tavrımız şu olur bu olur', butlanı normalleştiren böyle bir kumpası sanki olabilirmiş gibi bahsetmesi, bizim açımızdan bizim partimize yönelik bir darbe girişiminden bahsedilmesidir. Bu hiçbir şekilde meşru gösterilemez, kendisi milletvekilimizdir. MYK‘da görüştük, Parti Meclisi’nin gündemine alacağız. Kendisinin kesin ihraç istemiyle disipline sevkini Parti Meclisi karara bağlayacak." dedi.

Ne olmuştu?

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, Kasım 2023'te yapılan CHP 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik davaya ilişkin, "Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımın konusu değil. Yargının konusudur; yargı ne karar verirse. Biz devleti kuran bir parti olarak, devletin gücünü teşkil eden 3 ana erkten biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle butlan konusu yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum" demişti. Öztürkmen, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanal medya hesabından paylaştığı video ile ilgili de "Ben de Sayın Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşan vekillerden birisiyim. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.