CHP'de MYK sonrası kritik kararlar: 26 il yönetimi feshedildi, 7 il başkanına ise ihraç talebi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez’de toplandı.

Toplantıda eylül ayında başlatılacağı açıklanan kurultay takvimine ilişkin çalışmalar ile parti örgütlerine ilişkin revizyon ele alındı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi ya da görevden alınmasına yönelik kararların alınması bekleniyordu.

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nın gündemine ilişkin olarak CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

26 il başkanı görevden alındı

Sarı şu ifadeleri kullandı:

"Mutlak butlan süreciyle birlikte partinin içine girdiği durumla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Bu çerçevede kurumsal kimliğin kırmızı çizgi olduğu değerlendirilmişti. Bugün ağırlıklı olarak örgütsel çalışmalar ele alındı. Gelişen duruma bağlı tutumlar değerlendirildi.

Ağrı Merkez, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce (Akçakoca ilçesiyle birlikte), Eskişehir, Hakkari, Kars, Iğdır, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde (merkezle birlikte), Nevşehir, Osmaniye (merkezle birlikte), Samsun, Sivas ve Tunceli'de değerlendirmeler yapıldı. Sinop'ta ise sadece il başkanıyla ilgili işlem yapıldı. Toplam 26 il başkanı görevden alındı.

7 il başkanı hakkında kesin ihraç istemiyle tedbirli disiplin süreci başlatıldı."