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CHP'de MYK yarın, PM çarşamba günü toplanacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yarın, Parti Meclisi (PM) ise 15 Ocak Çarşamba günü parti genel merkezinde toplanacak.

Haber Merkezi
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CHP'de MYK yarın, PM çarşamba günü toplanacak
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki MYK toplantısı yarın saat 14.00'te başlayacak.

Toplantıda, Özel'in 9 Ocak'ta başlattığı "kırmızı kart" eyleminin toplumdaki yansımaları, DEM Parti heyetiyle TBMM'de yapılan görüşme, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçları, belediyelere yapılan görevlendirmeler, Baas rejiminin çökmesinin ardından Suriye'de yaşanan gelişmeler, iç politika, ekonomi, parti içi disiplin dosyaları ve etkinlik takvimi masaya yatırılacak.

PM toplantısı ise 15 Ocak Çarşamba saat 13.00'te yapılacak.

Özel'in sunuşuyla başlayacak olan toplantının gündeminde, son siyasi gelişmeler ve ölçümler ışığında partinin 2025 stratejileri ve göç politikalarındaki güncel durum olacak.

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